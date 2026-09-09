Napoli, grande attesa per città Parthenope Sport in Tour

Quinta e sesta tappa di Città Parthenope Sport in tour , l’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ ASD Kemy nell’ambito della programmazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Partito dal Lungomare Caracciolo e dopo essere arrivato a Piazza Municipio, al Rione Sanità, al centro storico di Napoli, a Capodichino (Padel Club Higuana) e in Piazza degli Artisti al Vomero, l’itinerario prosegue, dopo la pausa di agosto, sabato 12 settembre, dalle 15 alle 21 al Centro Ester , in via Giambattista Vela 91 a Ponticelli: boxe/functional, fitness musicale, danza, area calcio, volley, pole dance, pattinaggio, piscina, armwrestling ; e sabato 19 settembre, dalle 18 alle 23, negli spazi di Padel Club Napoli Centro e in un’area al Centro Direzionale : masterclass di fitness musicale e di pilates/ yoga, pole dance, area tatami con allenamenti functional e arti marziali, minicalcetto e seminari formativi.

«Mancano ancora 4 tappe alla fine dell’itinerario ma possiamo già definire “Città Parthenope Sport in Tour” un successo e lo raccontano, da un lato, l’entusiasmo degli oltre 5.000 partecipanti agli eventi sportivi in calendario e, dall’altro, i messaggi che abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo dai cittadini che ci chiedono informazioni per partecipare alle prossime tappe in programma – spiegano gli organizzatori Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco –. Viviamo in un’epoca in cui tutto va veloce e stiamo, purtroppo, perdendo la capacità di prenderci cura di noi. Con “Città Parthenope Sport in Tour” vogliamo invitare le persone a riscoprire il piacere e anche l’importanza delle discipline sportive».

“Città Parthenope Sport in Tour” ha il patrocinio di Regione Campania, Aces Europe, USSI Unione Stampa Sportiva Italiana, CONI Comitato regionale Campania, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico Campania, Università degli Studi di Napoli Parthenope, CIWAS Confederazione italiana wellness e attività sportive per la salute.

LE PROSSIME TAPPE DI CITTA PARTHENOPE SPORT IN TOUR

Sabato 3 ottobre, dalle 9:00 alle 20:00, in Piazza Giovanni Paolo II a Scampia: campo da padel, campo da pickleball, palco fitness e olistico, tatami per arti marziali, ring per boxe, danza dinamica e tessuti aerei. Sabato 17 ottobre, dalle 18:00 alle 23:00, negli spazi di Azul Padel a Pianura: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale in silent. Sabato 31 ottobre, dalle 10:00 alle 20:00, al CUS Napoli di Fuorigrotta: campo da basket, campo da calcio, campo da volley, fitness musicale e olistico, palco danza, tessuti aerei e Side by Side Run-camminata in coppia con le due persone unite da un cordino.