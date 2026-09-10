Riforma dello sport, la svolta con la circolare dell'Agenzia delle Entrate. Duregon (ANIF): "Ora il comparto lavorerà sereno"

Il percorso è stato lungo, lunghissimo e anche piuttosto contorto, per quanto lastricato di ostacoli e inciampi. Ma nella vita sono le cose più difficili da realizzare a regalarle soddisfazioni più grandi, nella consapevolezza della fatica fatta per arrivare al punto. E la gratificazione totale per il risultato merita di essere estesa a tutti gli attori del successo di squadra. Deve essere stato anche questo uno dei motivi del Convegno voluto dall’ANIF - l’Associazione Nazionale Impianti Fitness - e intitolato "Circolare N.7/E Ag.Entrate Vademecum Applicativo istituzionale sulla Riforma dello Sport ". L’ultimo miglio del viaggio infinito che dal 2010 ha portato a conclusione l’iter della nuova Legge a fine dello scorso anno. Ma che meritava un piccolo supplemento per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio o incertezza, come spiega il Presidente ANIF, Giampaolo Duregon : "In effetti c’è grande soddisfazione. Intanto perchè è una buona riforma e poi perché questa circolare dell’Agenzia delle Entrate certifica la condivisione di norme tra chi deve controllare e chi è controllato che regalerà serenità e chiarezza a tutto il comparto per i prossimi 10 anni. È stato un percorso che non avrebbe avuto mai fine senza la collaborazione e il rispetto reciproco con il Ministro dello Sport Abodi e il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Leo con i quali abbiamo compiuto l’ultimo tratto per raggiungere un risultato buono a soddisfare le esigenze di tutti".

Dall'IVA ai contratti di lavoro: le risposte del presidente

Quali sono stati i passaggi salienti per arrivare a questa circolare e quali i chiarimenti portati dall’Agenzia delle Entrate?

"L’importante è stata la problema era stato generato dalla pressione esercitata dall’UE dal 2019 che contestava il fatto noi fossimo fuori dal campo dell’IVA. Una questione che siamo riusciti a rimandare fino al 2025. Poi il viceministro Leo ha preso in mano la collaborazione: perchè con il direttore dell’Agenzia e con i suoi capi dipartimento ci siamo messi tutti intorno ad un tavolo ognuno con le sue problematiche da risolvere e siamo riusciti a trovare un’intesa totale. Partendo dal presupposto che il vero questione determinando il passaggio del comparto dall’art. 4 (lo stesso degli Enti di promozione ndr) all’art.10 che prevede la tassazione dell’Iva come da indicazione dell’Europa. Solo che un decreto di fine 2025 ha rimandato il tutto al 2036 e così siamo rimasti ancora fuori dal campo dell’IVA".

In chiave lavoro cosa cambia?

"I contratti di ASD e SSD sono co.co.co. per gli istruttori e poi ci sono quelli per la gestione amministrativa. Per i corrispettivi fino a 15.000 euro la tassazione è a zero. La circolare chiarisce che le agevolazioni sulla contrattualistca delle gestione amministrativa sono applicabili anche ai contratti a tempo indeterminato. E questo è un segnale chiaro che tende a far crescere il lavoro stabile".

Si possono valutare i vantaggi reali, anche in termini di risparmio economico, per un qualsiasi circolo sportivo generati dalla circolare?

"È un discorso complicato: ma due cose si possono dire. Se ci limitiamo solo al discorso dei contratti a tempo indeterminato, parliamo di un risparmio del 25%. Poi il reale vantaggio è quello di evitare contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, che nel passato hanno creato non pochi problemi e da oggi in poi saranno azzerati".

Secondo lei i tempi sono maturi per trasformare anche le ASD e SSD in società sportive commerciali, con fini di lucro come qualsiasi altra società?

"Un passo alla volta. Ancora forse è un po’ presto, anche se l’obiettivo finale sarà quello. Dobbiamo continuare a lavorare seguendo i nostri valori e la nostra funzione sociale, per il ruolo che abbiamo nella società, quando garantiamo il benessere ai sedentari e agli anziani con innegabili risparmi per il sistema sanitario nazionale come quando produciamo atleti per lo sport di alto livello. Detto questo dobbiamo avvicinare imprenditori al settore che se incontrano troppi ostacoli burocratici aprono un ristorante piuttosto che un centro sportivo. Questo garantirebbe un flusso economico diverso per la crescita di tutto il comparto, lavoratori compresi. Il futuro è quello, ma ci vorrà ancora tempo e lavoro".