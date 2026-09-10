Ficus al Massimo debutta a Viterbo nelle Scuderie del Palazzo dei Papi nell'ambito di Viterbo Open Mall

Il 19 e 20 settembre 2026 (dalle ore 10.30 alle 20:00) il centro storico di Viterbo si trasforma in un grande spazio esperienziale a cielo aperto per la prima edizione di Viterbo Open Mall, il progetto di Spazio Viterbo patrocinato dal Comune di Viterbo. Cuore pulsante dell'iniziativa saranno le prestigiose Scuderie del Palazzo dei Papi, dove farà il suo esordio viterbese Ficus al Massimo, il celebre format romano, noto per unire la creatività contemporanea al patrimonio storico italiano.

Ficus al Massimo porta nella Città dei Papi una selezione di circa 40 espositori, maker e designer da tutta Italia: un percorso ricercato tra handmade di alto livello, moda sostenibile, gioielli unici, home decor, piante stabilizzate, illustrazione, upcycling e vintage autentico. L'esperienza di Ficus al Massimo si inserisce in una ricca cornice di iniziative diffuse di Viterbo Open Mall che coinvolgeranno l'intero centro storico viterbese per 48 ore

Shopping, promozioni speciali, handmade, vintage, design, arte, food, musica, spettacolo e intrattenimento si uniranno per offrire a cittadini e visitatori un nuovo modo di vivere il cuore della città.

Spettacoli e laboratori per bambini e famiglie: Piazza della Repubblica sarà il cuore dell’animazione per bambini, tra teatro-circo, burattini, clownerie, magia, giochi, mascotte e balloon art; Piazza del Plebiscito accoglierà il face painting accanto alla giostra antica. Bolle giganti, trampolieri, giocolieri, balloon artist e mascotte itineranti attraverseranno Piazza del Plebiscito, Corso Italia e Via Roma, coinvolgendo adulti e bambini e costruendo un racconto urbano continuo.

Installazioni scenografiche e arte urbana: Piazza delle Erbe sarà trasformata in una delle installazioni più scenografiche di Viterbo Open Mall. Intorno alla fontana prenderà forma un’ambientazione fiabesca nei toni del carta da zucchero, del rosa e dell’avorio, composta da isole verdi, fioriture, tavolini, silhouette e suggestivi elementi ispirati all’immaginario dell’evento. Un paesaggio immersivo e fortemente fotografabile, capace di accogliere il pubblico in una dimensione sospesa tra realtà e sogno.

Musica ed enogastronomia: Un ricco programma itinerante accompagnerà il pubblico con note d'arpa classica e celtica, sassofono e duo musicali tra Corso Italia, Piazza San Lorenzo e Piazza della Morte, intrecciandosi con le proposte food e le promozioni speciali dei negozi e locali del centro. Mercatino Vintage e solidarietà: Piazza del Plebiscito ospiterà la giostra antica e Il Mercatino Vintage, presente con iniziative a sostegno del Canile di Bagnaia.

Via Saffi diventerà la strada dell’arte urbana temporanea. Gli artisti dell’Accademia di Belle Arti di Viterbo lavoreranno direttamente nello spazio cittadino, presentando dipinti su tela collocati sui cavalletti e realizzando disegni a gessetto sui sampietrini. La strada si trasformerà così in un laboratorio artistico aperto al pubblico, nel quale sarà possibile osservare il processo creativo nel suo svolgimento.