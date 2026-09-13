Jury Chechi e Alvise Rigo, quando lo sport diventa una lezione di vita: "A Physical da 100 a 1 abbiamo scoperto che..."

Esistono campioni che vincono medaglie e campioni che, con il tempo, finiscono per rappresentare qualcosa di più grande del proprio palmares. Jury Chechi appartiene senza dubbio alla seconda categoria. E accanto a lui, in un percorso completamente diverso ma accomunato dalla stessa cultura dello sport, c’è l'ex rugbista e oggi attore Alvise Rigo . Due generazioni, due discipline, due storie differenti che in Physical Italia, da 100 a 1 si sono incontrate davanti a prove imprevedibili, mettendo sotto stress non soltanto il fisico, ma soprattutto testa, il carattere e la capacità di adattamento.

Nell'incontro che abbiamo avuto con loro in redazione per la prima puntata del format PopCorner (disponibile sul canale Youtube del Corriere dello Sport), i due atleti ci hanno raccontato le emozioni di partecipare ad uno show senza precedenti, disponibile su Netflix.

Jury Chechi: "A Physical da 100 a 1 ho partecipato per divertirmi"

Il Signore degli anelli ha accettato la sfida quasi d'istinto: aveva visto il format coreano di Physical e ne era rimasto conquistato. L'idea di misurarsi con discipline lontane dalla ginnastica artistica lo aveva incuriosito proprio perché rappresentava qualcosa di nuovo. E così, quando gli è stata proposta la partecipazione, ha detto subito sì. Per un atleta come lui, abituato a preparare ogni dettaglio della propria prestazione, però, Physical rappresentava una sfida particolare. Nello show non si conosceva in anticipo la natura delle prove, non si poteva costruire una preparazione millimetrica e non c'erano certezze. Bisognava improvvisare. È una differenza che Chechi ha avvertito profondamente. "Quello che dovevo vincere l'ho già vinto", racconta. Una frase semplice, ma potentissima. Chechi non è entrato nello show per lanciare messaggi o per costruire una nuova immagine di sé. È entrato per divertirsi, faticare, giocare e mettersi ancora una volta alla prova. Con la leggerezza di chi ha già conquistato ciò che inseguiva per una vita e può finalmente godersi il viaggio.

Alvise Rigo: "Non sempre il più forte vince"

Anche Alvise Rigo interpreta l'esperienza con la stessa mentalità, pur partendo da presupposti completamente differenti. Ex rugbista e oggi impegnato nel brazilian Jiu-Jitsu, Rigo conosce bene la dimensione del confronto fisico e dell'imprevedibilità. Nel suo caso, proprio il passato nel rugby si è rivelato un vantaggio importante nelle prove di contatto. Perché un conto è sollevare un bilanciere, un altro è affrontare un avversario che si muove, reagisce e rinnova continuamente la sua strategia. "A Physical la forza pura non basta, serve la testa. Serve capire rapidamente quale caratteristica mettere in campo e come sfruttarla. E soprattutto bisogna accettare che la propria specialità, per quanto straordinaria, non garantisce automaticamente la vittoria. Non sempre vince il più grosso e il più forte", sottolinea Rigo. È forse questa la vera essenza dello show: mettere campioni abituati a dominare il proprio terreno davanti a qualcosa che non conoscono. La sabbia, l'acqua, il combattimento, la resistenza, la strategia. Una continua uscita dalla comfort zone.

Ascoltate tutta l'intervista a Jury Chechi e Alvise Rigo cliccando qui.