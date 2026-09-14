Gran Galà Seila Beach Club: tre giorni tra schiacciate e solidarietà per Komen Italia

Sport, territorio, musica, solidarietà. Ingredienti di un mix perfetto, un cocktail vincente ed esplosivo. Il Gran Galà della Seila Beach Sport , andato in scena lo scorso fine settimana nei comuni di Montauro e Montepaone, ha raccolto in sé valori e valorizzazione del territorio. All’interno delle location Haria’s Beach e Haria's Garden tre giorni in cui a vincere è stata la voglia di divertirsi, stare insieme e poter godere delle bellezze della Calabria. Spazio alla solidarietà in favore di Komen Italia , impegnata nella lotta ai tumori al seno e nella promozione della prevenzione.

“Siamo molto soddisfatti di come sia andata la manifestazione, molti ragazzi si sono divertiti. Il tempo nel primo giorno non ci ha assistito, ma poi nella giornata finale abbiamo visto molta aggregazione e partecipazione. La formula è stata vincente, perché oltre allo sport le persone hanno apprezzato il territorio anche attraverso il cibo e la musica. Ringraziamo tutta l’organizzazione e anche chi ha permesso questo: le amministrazioni locali di Montauro e Montepaone e la Regione Calabria”, ha dichiarato Valerio Del Carpio, DS Seila Beach Sport. Il tutto senza dimenticare la solidarietà, infatti è stato consegnato a Francesca Graziano, responsabile regionale di Komen Italia, un assegno da parte degli organizzatori. Nella giornata conclusiva, dopo le gare di beach volley e basket 3x3 e le premiazioni, si è organizzato un aperitivo con degustazione di prodotti tipici per poter conoscere il patrimonio storico e culturale del territorio. Assegnati i premi a Giada Pelosi miglior giocatrice Pro e Samantha Catambrone tra gli amatori.

Come testimonial alcune delle giocatrici di serie A3 della Tonno Callipo Vibo Valentia, squadra neo promossa. Il gran finale è stato affidato alla musica con il concerto gratuito di Santino Cardamone. Il Gran Galà 2026 è nato infatti con l'obiettivo di andare oltre la semplice manifestazione sportiva. Ha rappresentato un'occasione di promozione della costa ionica calabrese, soprattutto per chi veniva fuori dalla regione, attraverso un programma diversificato. Una proposta pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale e per creare un'esperienza nella quale la competizione sportiva possa convivere con il divertimento e con un messaggio di solidarietà. È stato il giusto finale di una stagione intensa e ben articolata in cui si sono svolti molti eventi sportivi e culturali, dove sono arrivati molti sportivi ad apprezzare le bellezze di questa terra.