La Walking Francigena Ultramarathon pronta a tornare il 10 e 11 ottobre

Manca un mese alla Walking Francigena Ultramarathon, pronta a tornare il 10 e 11 ottobre lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena. Per chi desidera partecipare, si avvicina una prima scadenza: dal 13 settembre entrerà in vigore la nuova quota di iscrizione, mentre sarà possibile assicurarsi un posto alla partenza fino al 3 ottobre. L’appuntamento assume quest’anno un significato speciale: la manifestazione raggiunge infatti la 10ª edizione, un traguardo che racconta dieci anni di esperienze condivise tra camminatori, comunità locali e luoghi attraversati.

DIECI PERCORSI PER VIVERE LA FRANCIGENA AL PROPRIO RITMO

Da Siena ad Acquapendente, i partecipanti potranno scegliere tra dieci diverse tratte, dai 15 ai 130 chilometri, individuando la distanza più adatta alla propria preparazione e al tipo di esperienza desiderata. La varietà delle proposte permette di coinvolgere sia chi si avvicina per la prima volta alle lunghe camminate sia gli appassionati alla ricerca di un impegno più significativo. Tra le diverse opzioni, la “Grande Sfida” da 130 chilometri rappresenta la prova simbolo della manifestazione. Un itinerario che accompagna i camminatori attraverso il giorno e la notte, mettendo alla prova resistenza e determinazione in un confronto prima di tutto con sé stessi. Lo spirito rimane quello che caratterizza l’evento fin dalla sua nascita: nessuna classifica e nessuna competizione, ma la libertà di procedere al proprio passo, immergendosi nel paesaggio e condividendo il percorso con gli altri partecipanti.

UN VIAGGIO TRA TOSCANA E LAZIO

Il tracciato attraversa alcuni degli scenari più rappresentativi dell’Italia centrale, dalle colline senesi alle strade bianche della Val d’Arbia, passando per la Val d’Orcia fino al confine con il Lazio. Lungo il cammino si incontrano località come Buonconvento, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni e Radicofani, tra panorami diurni e suggestivi passaggi notturni. Trevinano e la Riserva Naturale del Monte Rufeno accompagnano infine verso Acquapendente, tradizionale punto di arrivo. Un itinerario che consente di entrare in contatto con borghi, paesaggi e realtà locali, interpretando il viaggio a piedi come una forma autentica e consapevole di conoscenza del territorio.

DIECI ANNI DI WALKING FRANCIGENA ULTRAMARATHON

Nata per valorizzare il tratto toscano-laziale della Via Francigena, la Walking Francigena Ultramarathon è cresciuta grazie alla collaborazione tra amministrazioni, associazioni, volontari e operatori locali, affermandosi come uno degli appuntamenti dedicati al mondo del cammino in Italia.

Dieci anni dopo la prima edizione, l’obiettivo resta quello di creare un’esperienza capace di unire persone e luoghi, promuovendo una modalità di fruizione lenta e sostenibile.