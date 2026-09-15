Dorothea Wierer, l'intervista: "Sinner e Antonelli sono dei veri campioni"

Dopo il ritiro non si è mai fermata. Il prossimo 27 settembre, la vedremo anche al via di una gara di hyrox a Roma.

«Ho avuto tanti impegni. Mi piace scoprire altri ambienti e penso che davanti a me ho tanto tempo per stare a casa. Fortunatamente, ho ancora sponsor che credono in me anche per il post carriera. Inoltre, ho sempre nuove idee e ho anche altri due progetti in arrivo. Certo, sono un po’ stanca, ho speso soprattutto tante energie mentali. Ora mi aspetta anche la sfida di hyrox. Sinceramente non mi sono allenata moltissimo fin qui, ma ho ancora qualche giorno a disposizione. L’obiettivo è stare nelle due ore».



In questi mesi è andata anche a veder giocare Jannik Sinner a Roma e Parigi. Che rapporto ha con lui?

«Siamo molto simili come mentalità e carattere. Lui è un ragazzo in gamba. In privato, non parliamo di prestazioni sportive ma scherziamo e ridiamo. Jannik è un grandissimo campione, un vero sportivo che segue con passione anche le altre discipline. Mi fece molto contenta quando mi dedicò quella bellissima stories nel giorno del mio ritiro».



A proposito di eccellenza dello sport italiano, di recente ha incontrato anche Kimi Antonelli e Mattia Furlani.

«Sono due ragazzi super simpatici e alla mano. Fa piacere vedere dei campioni come loro essere allo stesso tempo così umili e disponibili. È stato fantastico assistere dal vivo alla vittoria di Kimi a Monza, un momento storico per l’Italia che ho vissuto con mio papà, grande appassionato di Formula 1. In questi mesi ho conosciuto tanti altri atleti. Mi piace confrontarmi con sportivi di altre discipline, perché ciò offre sempre nuovi spunti».



Non le è mancato il biathlon?

«Ne ho parlato ultimamente con la mia amica Franziska Preuss, che si è ritirata assieme a me ad Anterselva. Entrambe siamo rimaste sorprese di quanto ne siamo uscite velocemente. Dopo aver smesso, raramente ho visto delle gare. Sono andata solo per l’ultima tappa ad Oslo, dove ci tenevo a vedere i miei ex compagni ai quali sono tanto legata. Non sento la mancanza delle competizioni. Confrontandomi anche con altri sportivi, vedo che è lo stesso per tanti. Quando sei atleta vivi solo quello, sei in una sorta di bolla, non ti accorgi delle cose che perdi. Solo dopo il ritiro ti rendi conto di tutti i momenti persi e di quanto gli anni siano passati velocemente».



Lo scorso giugno però si è allenata con la Nazionale maschile.

«Per me è sempre bello stare con loro, così quando sono venuti in Val di Fiemme li ho raggiunti per un allenamento. Un momento che ho apprezzato tanto, perché privo di pressione e senza l’obbligo di dover fare un secondo allenamento il pomeriggio».



È vero che in una sfida al tiro ha battuto i suoi ex compagni, tra cui Giacomel?

«Sì, ma era solo per gioco. Io andavo già a tutta, mentre loro erano molto più tranquilli. Diciamo che avrei potuto reggere solo pochi minuti (ride, ndr). Però ho sparato molto bene, da una parte ero sorpresa anche io. Il gesto tecnico rimane sempre».