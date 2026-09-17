Taekwondo, bronzo storico per Arlotti ai Mondiali di Poomsae: "Sono incredula, devo ancora realizzare"

Bronzo storico per Arlotti ai Mondiali di Chuncheon

Nel freestyle non esiste il confronto diretto: ogni atleta porta in gara una propria coreografia su base musicale, costruita su tecniche di calcio in volo, sequenze acrobatiche e movimenti di poomsae, e viene valutata dai giudici per contenuto tecnico e presentazione. Arlotti ha superato la semifinale, disputata a gruppi con accesso riservato ai migliori punteggi, e in finale ha chiuso sul terzo gradino del podio. "Sinceramente in questo momento sono incredula, devo ancora realizzare. Contenta è dire poco - racconta l'azzurra, classe 1995 di Rimini -. Per questa gara mi sentivo molto carica e allo stesso tempo molto responsabile. Ci speravo, ma vedendo le mie avversarie, invece di abbattermi, mi sono rilassata e ho cercato di dare il massimo, rimanendo allegra e capendo che questa esperienza è una cosa unica e che va vissuta al meglio".