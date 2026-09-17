Taekwondo, bronzo storico per Arlotti ai Mondiali di Poomsae: "Sono incredula, devo ancora realizzare"
CHUNCHEON (COREA DEL SUD) - Una pagina storica quella scritta nel freestyle da Valentina Arlotti, bronzo nell'individuale femminile Over 17 ai Campionati Mondiali di Poomsae, in corso all'Air Dome di Songam Sports Town a Chuncheon, in Corea del Sud. Per il taekwondo azzurro è infatti la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato.
Bronzo storico per Arlotti ai Mondiali di Chuncheon
Nel freestyle non esiste il confronto diretto: ogni atleta porta in gara una propria coreografia su base musicale, costruita su tecniche di calcio in volo, sequenze acrobatiche e movimenti di poomsae, e viene valutata dai giudici per contenuto tecnico e presentazione. Arlotti ha superato la semifinale, disputata a gruppi con accesso riservato ai migliori punteggi, e in finale ha chiuso sul terzo gradino del podio. "Sinceramente in questo momento sono incredula, devo ancora realizzare. Contenta è dire poco - racconta l'azzurra, classe 1995 di Rimini -. Per questa gara mi sentivo molto carica e allo stesso tempo molto responsabile. Ci speravo, ma vedendo le mie avversarie, invece di abbattermi, mi sono rilassata e ho cercato di dare il massimo, rimanendo allegra e capendo che questa esperienza è una cosa unica e che va vissuta al meglio".
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