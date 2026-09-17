Viscione lancia Mare in Movimento e Mare in Movimento 2: "La Calabria punto di partenza per insegnare l’arte della Motonautica"

ROMA - Si è svolta oggi nell’Aula Convegni di Palazzo Carpegna a Roma la conferenza stampa di presentazione della kermesse Mare in Movimento, che si terrà a Corigliano (Cosenza) dal 25 settembre al 27 settembre 2026, e Mare in Movimento 2, che si terrà a Rossano Calabro (Cosenza) dal 23 settembre al 27 settembre 2026. La conferenza stampa è stata presieduta dal Senatore della Repubblica, Ernesto Rapani, e hanno avuto modo di interagire il Presidente della Federazione Italiana Motonautica FIM, Giorgio Viscione; il Presidente del CONI, Luciano Bonfiglio; Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche del Sud, Luigi Sbarra.

L’apertura del senatore Rapani

Ad aprire la conferenza stampa è stato il Senatore della Repubblica, Ernesto Rapani che ha esposto la sua volontà di valorizzare il luogo che ospiterà la kermesse e la nascita dell’idea con il successivo coinvolgimento della Federazione Italiana Motonautica: «Perché non studiare qualcosa che possa valorizzare e far conoscere il nostro territorio. Ho ritenuto utile coinvolgere chi valorizza il mare attraverso lo sport. Dopo due giorni è arrivata la disponibilità del Presidente Viscione, che ringrazio enormemente. Ci siamo incontrati subito. Ho spiegato i miei obbiettivi, tra cui il decollo del Porto di Corigliano dal punto di vista turistico. Dopo una riunione con il direttivo, hanno iniziato la progettazione». L’inizio dei dialoghi con le autorità competenti e istituzionali dello Sport, del Turismo e del Mare e il racconto di una sinergia sempre più forte su tutti i fronti: «Tutti i Ministeri coinvolti ci hanno dato enorme disponibilità. Ci ha accolto molto bene anche il Sottosegretario, Luigi Sbarra, perché sappiamo il suo grande occhio di riguardo per il Sud. Ringraziamo anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sua collaborazione e la Regione Calabria nella figura del Presidente Occhiuto, che ci ha esortato alla partecipazione di un bando. Ringrazio il Presidente FIM, Giorgio Viscione per quanto è riuscito a fare. Ringrazio anche Giuseppe Parrilla che porta in alto la Calabria nelle Moto d’Acqua».

L’intervento di Bonfiglio, presidente del Coni

Grande entusiasmo anche da parte del Presidente del CONI, Luciano Bonfiglio: «Faccio un grande saluto agli atleti. Conosco il Presidente Viscione e ha sposato una causa: vivere per sviluppare le attività della Federazione per renderla visibile e portarla a vincere. Siamo condannati a vincere, in ogni campo. Se non vinciamo, non diamo un modello a chi si avvicina allo sport». E ha concluso circa l’operato della sua presidenza in Motonautica: «Io sono fiero e orgoglioso di essere qui, Giorgio, perché in pochissimo tempo hai ribaltato questa Federazione, che era un po’ una nicchia. Stai aprendo ai giovani, stai avendo rapporti con le istituzioni molto importanti. Stai lavorando bene e lo stai facendo bene». Ha inoltre ricordato l’importanza del lavoro coordinato e condiviso tra le parti per l’organizzazione degli eventi sportivi: «Vogliamo mostrarci al Governo come un organismo competente per migliorare la politica in sintonia con il Governo, con Sport&Salute, realizzando un percorso di prestigio. Si stanno mettendo insieme molte cose per l’organizzazione degli eventi in Italia e la valorizzazione dell’attività dei ragazzi e il territorio. Il metodo e lo stile italiano che ci sta rendendo vincente: lavorare uniti, federazioni con gruppi sportivi militari, la Federazione Olimpica e con la condivisione del Governo. È il nostro compito».

Il presidente della Fim presenta Mare in Movimento e Mare in Movimento 2

Inizia con i ringraziamenti il Presidente FIM Viscione a partire dalle istituzioni statali passando ai collaboratori federali ed extra-federali che hanno voluto sostenere la realizzazione del progetto. Tutto nasce da un elemento: «Come abbiamo fatto a mettere una squadra così grande? Ci unisce una grande passione per lo sport, per quello che facciamo e per le nostre attività. Una fortuna che condividiamo con tutti gli atleti. Ognuno per le proprie discipline». Mare in Movimento si pone il seguente obbiettivo: «L’arte dell’insegnamento è quello che vogliamo fare nella FIM in tutta Italia, partendo dalla Calabria. Un evento che include: giovani; le persone del territorio; nuovi possibili atleti, che oggi chiamiamo diportisti sportivi, con l’augurio che un domani siano i migliori atleti e campioni del mondo». Il Presidente ha continuato: «Ho imparato il concetto di saturazione semantica. Pronunciare la stessa parola, dopo un po’ non fa lo stesso effetto. Il movimento fa sì che le cose ci rimangano in testa. Il cambiamento. Ci vuole coraggio. I nostri piloti ce l’hanno, così come i nostri dirigenti. Ne sono orgoglioso. Sono circondato da persone che hanno coraggio, anche di dire no e prendere decisioni impopolari, che poi un domani salvano il Movimento».

La collaborazione con la Regione Calabria

L’importanza della collaborazione con la Regione Calabria: «Quando ho avuto modo di conoscere il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ho avuto l’illuminazione del coraggio. Siamo contenti di venire in Calabria a mostrare quello che facciamo e che la regione possa ospitarci ed essere un punto di riferimento di domani». Un primo step verso obbiettivi sempre più grandi: «Portare la Motonautica in Senato ci fa capire cosa possiamo realizzare un domani. Possiamo diventare grandi e ho il coraggio di farlo». Mare in Movimento è un progetto che coinvolgerà i luoghi di Corigliano e Rossano grazie all’intervento di due istituzioni diverse con due eventi: Mare in Movimento 2 e Mare in Movimento 1. «Il primo sarà una gara di Diporto Touring Cup e una gara di Offshore One Green, una nuova disciplina di motori quattro tempi a basso impatto ambientale. Quest’ultima una categoria fortemente voluta dal Presidente della Commissione, Fabio Bertolacci, che ringrazio per l’idea e per averla portata avanti con sapienza. L’evento si svolgerà venerdì 25 settembre, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre presso il Porto di Corigliano. Nella spiaggia di Lido Sant’Angelo a Rossano si terranno: l’Attività Promozionale con il coinvolgimento delle scuole; sabato e domenica la gara di Moto d’Acqua e del Campionato Italiano Hydrofly in tappa unica. Tanto spettacolo, tante iniziative e tanto da vedere». L’importanza dell’Attività Promozionale: «Gli alunni delle scuole avranno modo di provare i nostri mezzi con il supporto dei nostri tecnici federali. Gommoncini e Moto d’Acqua originali standard. Un’iniziativa che stiamo portando avanti in tutta Italia nei nostri eventi. Abbiamo trovato tanti nuovi atleti».

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Ha preso parola anche il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza. Dal suo racconto quello della volontà di investire sul Porto di Corigliano: «Far conoscere il Porto di Corigliano con lo Sport è una grande occasione. Noi stessi stiamo investendo. L’iniziativa nasce in autonomia, ma ho trovato molta sinergia con le idee. Abbiamo sviluppato un nuovo masterplan per il Porto di Corigliano per insistere sulla marineria e sugli sport del mare». Nei giorni dell’evento non mancheranno anche altre iniziative: «Nel weekend della manifestazione abbiamo organizzato una nuova vasca, realizzata nel Porto di Corigliano. La più grande della Calabria che consente di fare operazioni di alaggio per la marineria, ma anche per andare incontro alle esigenze dello sport del mare. Un punto di partenza che ci deve dare una linea comune. Da parte mia un sentito ringraziamento per questa iniziativa e non vedo l’ora di essere presente».

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche del Sud

Grande entusiasmo anche da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche del Sud, Luigi Sbarra. «Considero importante questa iniziativa e rinnovo i sentimenti e la gratitudine al Presidente per aver scelto la Calabria come luogo e sede dell’iniziativa, ma anche per il merito di aiutare questo processo di trasformazione del mare da scenario a protagonista dello sviluppo del territorio. Il Governo punta molto sul Sud». Ha sottolineato come Mare in Movimento si aggiunga in una serie di eventi sportivi che animeranno il Sud Italia: «Bene questo Mezzogiorno che riguarda eventi culturali e sportivi. Ecco il valore di questa kermesse: dimostrare che il Sud può promuovere e gestire eventi sportivi di assoluto valore. Oggi si aggiunge Mare in Movimento, kermesse sulla Motonautica. Penso che ci sia un Mezzogiorno che dimostra che se messo nelle condizioni, dà un contributo all’intero Paese».