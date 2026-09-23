Il Sindaco di Roma Gualtieri al Tevere Remo: incontro con i soci e le famiglie alla Casa di Ripetta

Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ha accolto ieri sera, nella Casa di Ripetta in Lungotevere in Augusta, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. A riceverlo il Presidente Andrea Granzotto, insieme al Consiglio Direttivo, ai Soci e alle loro famiglie, per un incontro dedicato al legame tra il Circolo e la città, alla funzione educativa dello sport e al valore sociale delle comunità associative.

Durante la serata è stato consegnato al Sindaco il diploma che attesta la sua qualità di Socio Onorario di diritto del Tevere Remo, prevista dallo Statuto per la durata del mandato. La consegna, accompagnata dalla cravatta e dalla spilletta del Circolo, ha dato espressione a un’appartenenza già riconosciuta dalle disposizioni statutarie.

«Il Tevere Remo è una comunità di persone e famiglie che da oltre centocinquant’anni vive insieme a Roma e al suo fiume», dichiara Andrea Granzotto. «Custodire questa storia significa continuare a darle un significato nel presente, attraverso lo sport, l’educazione dei giovani, l’inclusione e l’incontro tra generazioni. Accogliere il Sindaco nella nostra Casa di Ripetta è un’occasione per condividere questa identità e la responsabilità che sentiamo verso la città».

Fondato formalmente nel 1872, il Circolo affonda le proprie radici nelle esperienze sportive e civiche degli anni precedenti. Durante l’alluvione del 1870, i primi canottieri prestarono soccorso alla popolazione romana con le proprie imbarcazioni. Un episodio che testimonia come il rapporto con Roma abbia avuto, fin dalle origini, anche una dimensione di servizio alla comunità.

Accanto alla pratica sportiva e agonistica, il Tevere Remo ha sviluppato attività formative e percorsi di inclusione. Tra questi, l’esperienza avviata nel 2005 con l’adesione a Special Olympics e il progetto “Giochiamo a remare”, rivolto ad atleti con disabilità intellettiva. Da quel percorso sono nate anche esperienze di canottaggio integrato, con equipaggi composti da persone con e senza disabilità, nelle quali allenamento e partecipazione alle competizioni si accompagnano a obiettivi di autonomia e socializzazione.

Nel saluto del Presidente è stato richiamato anche il percorso di ricostruzione del galleggiante San Giorgio, temporaneamente indisponibile dopo l’incidente di quest’anno. Il Circolo ha espresso l’auspicio che Roma Capitale segua con attenzione e partecipazione il recupero di un luogo legato alla sua storia sportiva e sociale sul Tevere.

«Il ritorno del San Giorgio rappresenta per noi il recupero di una parte importante della nostra vita sul fiume», aggiunge Granzotto. «Ci auguriamo che la sua ricostruzione possa contribuire alla vitalità di questo tratto del centro di Roma, restituendo uno spazio dedicato allo sport e alla socialità». Dopo il saluto del Presidente e l’intervento del Sindaco, la serata è proseguita con un cocktail e un momento di conversazione informale con i Soci e le loro famiglie, secondo l’impostazione dell’incontro.