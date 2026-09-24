"Podistica Internazionale San Lorenzo", domenica 27 settembre la 64ª edizione

Ai nastri di partenza della 64ª edizione ci saranno centinaia di atleti provenienti da 6 Paesi: Kenya, Marocco, Burundi, Russia, Slovenia ed ovviamente Italia. Start fissato alle ore 17.00 per la Gara Assoluti Maschile (Trofeo Armando Di Mauro) e Femminile (Trofeo Agnese Lodato). Sarà grande battaglia lungo i 7,8 km del percorso per raccogliere l’eredità dei keniani Jacob Kipkorir Kosgei e Mercy Jebichii, trionfatori nell’edizione 2025.

Nella gara maschile attenzione puntata sul keniano Kenneth Kimathi Kithinji (classe 1990) e sul burundiano Louis Intunzinzi (classe 2000), entrambi tesserati per il G.P. Parco Alpi Apuane di Castelnuovo di Garfagnana (LU). Kithinji, atleta di esperienza, abituato alla strada ed alle lunghe distanze, vanta un personale di 1h03’34” nella Maratonina e di 29’33” sui 10.000 metri, mentre Intunzinzi, già vincitore di varie gare in Italia, detiene un primato di 1h02’31” nella Maratonina e di 28’28” sui 10.000 metri.

Saranno loro due a guidare la nutrita pattuglia di africani, ai quali tenteranno di sbarrare il passo vari atleti italiani di rilievo, tra i quali non mancherà Gilio Iannone (classe 1985) dell’ASD Mannara Running di Nocera Superiore (SA), ultimo italiano a trionfare nel 2014 nella kermesse metelliana.

Molto attesa anche la gara femminile, nella quale - in mancanza di una grande favorita della vigilia - si prospetta una competizione combattuta ed entusiasmante per salire sul gradino più alto del podio. In contemporanea e sullo stesso percorso degli Assoluti gareggeranno anche gli Allievi - Trofeo Giuliano Ferrara. L’intenso programma agonistico si aprirà alle ore 16.15 con la gara (m 900) prevista a conclusione del progetto “Aspettando la San Lorenzo” e riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado cavesi, che correranno insieme ad Allieve e Cadetti/e. Si preannuncia, dunque, una giornata di intense emozioni, che saranno “raccontate” per il quinto anno consecutivo dalla speaker Martina Amodio e che si potranno seguire e rivivere sul sito web della manifestazione (www.podisticasanlorenzo.com).

Calato il sipario sulle gare, l’attenzione si sposterà sulla “ricca” Cerimonia di premiazione (ore 18.15), durante la quale sarà consegnato il Premio allo “Sportivo cavese dell’anno” 2026, riconoscimento istituito dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, per premiare lo sportivo metelliano maggiormente distintosi nel corso dell’anno.

Il Premio allo “Sportivo cavese dell’anno” edizione 2026 è stato assegnato eccezionalmente alla memoria - nel ventennale della sua scomparsa - al calciatore Catello Mari, con la seguente motivazione: “Quale speciale, tangibile espressione dell’apprezzamento e della riconoscenza di un’intera Comunità per il contributo dato allo sviluppo dello Sport”. Nato a Castellammare di Stabia (NA) il 5 luglio 1978, Catello Mari iniziò la sua carriera calcistica nelle fila della Rocchese, per poi passare alle giovanili della Cavese e da lì in successione a Nocerina, Ebolitana, Capri, Angri, Turris e Casertana, prima di fare ritorno alla Cavese, con la cui maglia ottenne nella stagione 2005-2006 la promozione in Serie C1, conseguita matematicamente il 15 aprile 2006 (sabato di Pasqua) con la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo. Ma un destino crudele era lì ad attenderlo: dopo i festeggiamenti allo stadio e con i tifosi e la cena con la squadra, Catello si mise in auto per tornare dai genitori a Castellammare di Stabia e perse la vita in un terribile incidente stradale, causato probabilmente da un colpo di sonno. Un’alba maledetta, quella del 16 aprile 2026, che ha segnato il confine tra la gloria sportiva ed il mito eterno. Ciò che è accaduto e si è saputo di lui dopo la sua morte, infatti, ha svelato la vera grandezza dell’uomo. Il “Leone” che ringhiava sul campo da gioco, fuori dagli stadi si spogliava della notorietà e spendeva parte del suo stipendio per riempire i frigoriferi delle famiglie indigenti, per sostenere anziani soli ed aiutare chi era scivolato ai margini della società. Tutto questo avveniva rigorosamente lontano dai riflettori, dai social e dai comunicati stampa. Nemmeno i genitori o i compagni di squadra più stretti erano a conoscenza di questa rete invisibile di beneficenza. Se il calcio lo ha ricordato attraverso l’intitolazione della Curva Sud dello stadio “Simonetta Lamberti” ed il ritiro della maglia numero 6, la cronaca della vita vera lo ha consegnato alla storia come un raro esempio di umanità. A 20 anni da quella mattina di Pasqua, Catello oggi è ancora e più che mai presente e tutta la comunità cavese ha scelto di non lasciarlo scivolare nel passato, tenendolo con sé nello stadio, nei cori, nel lessico e nei simboli. E domenica 27 settembre la “Podistica Internazionale San Lorenzo”, attraverso la consegna ai suoi familiari del Premio (alla memoria) allo “Sportivo cavese dell’anno” 2026, rappresenterà l’ennesima occasione per tributare il doveroso omaggio ad un Campione del calcio e della vita.

La “Podistica Internazionale San Lorenzo” vanta il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, della Città di Cava de’ Tirreni, del CONI - Comitato Regionale Campania e della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano.

IL PROGRAMMA

Ore 15.00: Ritrovo Giuria ed atleti; Ore 16.15: Gara Scuole Medie - Allieve e Cadetti/e; Ore 17.00: Gara Assoluti Maschile e Femminile - Gara Allievi; Ore 18.15: Cerimonia di premiazione.

