Spazio Azzurri, la casa degli Azzurri dove il Mondiale racconta l’Italia

MONTRÉAL – Il Mondiale si corre sulle strade di Montréal, ma c’è un altro luogo nel quale, in questi giorni, il ciclismo italiano sta costruendo il proprio racconto. È Spazio Azzurri, la casa della Nazionale italiana di ciclismo tornata a vivere dopo 16 anni e diventata, durante questa settimana iridata, un punto di incontro tra campioni, sport, istituzioni, territori, cultura e comunità italiana. Qui le gare si guardano, si commentano e soprattutto si festeggiano. Gli Azzurri rientrano dalle competizioni e trovano amici, tifosi, istituzioni e rappresentanti dei territori pronti ad accoglierli. È successo già tre volte in questi giorni, con due medaglie d’argento e un oro, trasformando Spazio Azzurri in una sorta di terzo tempo del Mondiale.

Il primo appuntamento è stato quello con Filippo Ganna, argento nella cronometro individuale élite. Al termine della gara il campione piemontese è stato accolto a Spazio Azzurri dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, dal team manager Elia Viviani e dagli ospiti presenti. Una festa semplice e spontanea per celebrare una delle prime medaglie azzurre del Mondiale e condividere con il protagonista le emozioni di una giornata vissuta contro il tempo.

Poche ore dopo è arrivato un altro argento, quello di Nicolas Milesi, secondo nella cronometro Under 23. Il giovane azzurro ha raggiunto Spazio Azzurri al termine della gara e ha trovato ad attenderlo un ambiente ormai diventato familiare: applausi, racconti e il piacere di condividere con il pubblico una medaglia che conferma la qualità del movimento italiano anche nella nuova generazione.

Poi è arrivato il giorno dell’oro. Il Team Relay ha regalato all’Italia il titolo mondiale, con Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel protagonisti di una vittoria storica. Una medaglia costruita insieme, uomini e donne, che ha trovato a Spazio Azzurri il luogo naturale per essere celebrata. I campioni del mondo sono arrivati dopo la gara e hanno condiviso con gli ospiti il racconto della vittoria, prima della fotografia finale che ha immortalato uno dei momenti più belli di questi primi giorni iridati.

Ma Spazio Azzurri non è soltanto il luogo delle medaglie. È anche una finestra aperta sull’Italia. Un progetto della Federazione Ciclistica Italiana realizzato con il contributo di MASAF, ICE-Agenzia, Regione Abruzzo e Trentino, nato per accompagnare la Nazionale e, nello stesso tempo, raccontare all’estero le eccellenze del Paese.