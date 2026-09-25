Canoa slalom, pioggia di medaglie agli Europei per l'Italia

ROMA (f.d.) - Quattro medaglie in un giorno, sette in totale. Dopo i tre podi ottenuti nel Team Event, l'Italia è nuovamente protagonista ai Campionati Europei di canoa slalom in corso a Ivrea. Nella seconda giornata di gare dedicata alle prove individuali gli azzurri sono protagonisti in tutte le specialità olimpiche. Le soddisfazioni maggiori arrivano dal K1 con Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro (entrambi rappresentanti del Centro Sportivo Carabinieri) rispettivamente argento e bronzo nella prova maschile, mentre Lucia Pistoni (Marina Militare) si mette al collo l'argento nella gara femminile, Elio Maiutto invece firma con il bronzo il C1 maschile. Ad assistere alle gare anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che ha poi premiato le atlete sul podio del K1 femminile. Una finale pulita per Xabier Ferrazzi, fresco di conquista della Coppa del Mondo in K1, dopo un'ottima prestazione in semifinale condizionata da un tocco. Nell’atto conclusivo il 21enne di Valstagna ferma il cronometro sul tempo di 84.38 (+1.97), preceduto soltanto dal ceco campione del mondo in carica Jakub Krejci, oro in 82.41. "È bello concludere una stagione con un'altra medaglia assieme a Giovanni - afferma Ferrazzi - in Italia non c'è mai stato un livello così alto in K1. Oggi c'è un po' di rammarico, ero qua per vincere e in finale non ho trovato l'acqua ideale in certe situazioni, ma sono contento di aver portato una manche netta. Voglio ringraziare anche il tifo di Ivrea, perché si è sentito tantissimo". Giovanni De Gennaro, partito per ultimo dopo aver ottenuto il miglior crono in semifinale, è invece terzo in 85.33 con una manche pulita. "Complimenti a chi mi ha battuto, perché sono convinto di aver fatto una bella gara, perdendo un po' di velocità soltanto nell'ultimo intertempo - le parole di De Gennaro – sono comunque soddisfatto di aver fatto una stagione così con Xabi, ora non dobbiamo sederci sugli allori in vista della prossima stagione. Cerchiamo di continuare a spingere per poter battere Krejci il prossimo anno", conclude. Tommaso Panico (CUS Torino) chiude invece in decima posizione in 95.84 con un tocco. Due discese da brividi per la slalomista di casa, Lucia Pistoni, classe 2004, entrambe chiuse con il tempo di 95.68 senza penalità. Se però in semifinale il crono le vale la prima posizione, nell'atto conclusivo Pistoni è preceduta dalla polacca Klaudia Zwolinska, oro in 94.69 senza penalità. Il bronzo va invece alla tedesca Emily Apel (95.90 senza penalità). Per Pistoni, nata e cresciuta in terra eporediese e nata sportivamente con l'Ivrea Canoa Club, si tratta della prima medaglia internazionale a livello senior, anche se proprio tra le paline della Dora Baltea si era laureata campionessa del mondo Junior nel 2022. ome Pistoni, anche Elio Maiutto conquista sulla Dora Baltea il suo primo podio internazionale a livello senior. Il classe 2005, nato in Friuli ma trasferitosi a Ivrea per allenarsi con l'Ivrea Canoa Club, completa in 92.45 una finale senza penalità, chiudendo alle spalle del francese Yohann Senechault, oro in 90.26, e del ceco Lukas Kratochvil, argento in 91.70. "Sono stati due giorni incredibili, sono riuscito a portare tutto me stesso in acqua in tutte le performance che ho fatto. Sono al settimo cielo - le parole di Maiutto -. Secondo me in tutta la prima parte del percorso sono riuscito a essere più sicuro rispetto alla semifinale. Purtroppo credo di aver perso qualcosa in fondo, forse per la stanchezza, ma fa parte del gioco". Decima piazza, invece, per Raffaello Ivaldi (Marina Militare), sul cui tempo di 142.32 pesa la penalità di 50 secondi per il salto della porta numero 17. Out in semifinale, invece, Flavio Micozzi (Marina Militare), 24° in 99.71 con un tocco. Escono di scena in semifinale anche le due azzurre impegnate nella canadese femminile. Elena Micozzi (Marina Militare) è 14^ in 107.24 senza penalità, appena davanti a Marta Bertoncelli (Carabinieri), che chiude in 107.78 con un tocco. L'oro va alla britannica Mallory Franklin (100.47) davanti alla francese Doriane Delassus (100.50) e alla ceca Tereza Kneblova (100.93).