64ª “Podistica Internazionale San Lorenzo”, trionfano il marocchino Yassine Zaki e Francesca Palomba

Sono il marocchino Yassine Zaki e Francesca Palomba i vincitori della 64ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo”, svoltasi domenica 27 settembre a Cava de’ Tirreni (SA) ed organizzata dall’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo” e dal Comitato CSI di Cava de’ Tirreni. Circa 200 gli atleti in gara - in rappresentanza di Kenya, Burundi, Marocco, Slovenia ed Italia - nelle varie competizioni previste nell’intenso programma agonistico della kermesse metelliana, che rappresenta una delle gare podistiche più antiche sul territorio nazionale e che anche quest’anno è stata inserita nel calendario dei Meeting Nazionali del Centro Sportivo Italiano. C’era grande attesa soprattutto per la Gara Assoluti Maschile e Femminile (km 7,8), alla quale ha dato il via Vincenzo Passa, Consigliere comunale con delega all’Istruzione, mentre il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Raffaele Giordano, ha seguito live tutta la corsa a bordo della macchina della Giuria.

Podio tutto africano nella Gara Maschile - Trofeo Armando Di Mauro. Ad imporsi con il tempo di 23’26” è stato il marocchino Yassine Zaki (classe 1992) dell’ASD International Security Service (NA), che solo nel finale ha piegato la strenua resistenza del keniano Kenneth Kimathi Kithinji (classe 1990) del G.P. Parco Alpi Apuane (LU), giunto al traguardo con il riscontro cronometrico di 23’42”. Ottima la performance dei due atleti africani, che hanno dato vita tra ali di folla entusiasta ad un avvincente duello lungo i continui saliscendi del duro e suggestivo percorso.

Terzo gradino del podio per il burundiano Louis Intunzinzi (classe 2000), tesserato per il G.P. Parco Alpi Apuane, autore comunque di una buona prestazione, scandita dal crono finale di 24’50”. Al quarto posto Gilio Iannone (classe 1985, tempo 25’48”) dell’ASD Mannara Running (SA), ultimo italiano a trionfare nel 2014 nella “Podistica Internazionale San Lorenzo”, che ha preceduto di 7” il marocchino Abdelmajid Benrkia (classe 1990).

Nella Gara Femminile - Trofeo Agnese Lodato autentico trionfo per Francesca Palomba (classe 1996) della Caivano Runners (NA), che ha allungato sulle avversarie fin dalle prime battute, facendo praticamente gara a sé. Già terza nella scorsa edizione, stavolta la Palomba si è presa legittimamente il proscenio assoluto, giungendo in beata solitudine all’arrivo con il tempo di 30’29”.

Piazza d’onore per Raffaella Filannino (classe 1980), portacolori dell’ASD Daunia Running (FG), che con il tempo di 31’40” ha preceduto Michela Piermatteo (classe 2003, tempo 32’16”) dell’ASD Atletica Agropoli (SA).

Sullo stesso percorso degli Assoluti hanno gareggiato anche gli Allievi - Trofeo Giuliano Ferrara (km 7,8), con l’affermazione di Giovanni Schiavone (classe 2010, tempo 35’32”) dell’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno (SA), mentre nella categoria Cadette (mt 900) con il tempo di 3’03” si è imposta Marta Scrima (classe 2012) dell’ASD Marathon Club Ariano Irpino (AV).

Spazio anche alla gara (mt 900) prevista a conclusione del progetto “Aspettando la San Lorenzo” e riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, alla quale ha dato lo “start” il Sindaco Raffaele Giordano. Ecco i vincitori categoria per categoria: Prima Media maschile: Samuel Viscito (Istituto Comprensivo Balzico-Giovanni XXIII); Prima Media femminile: Elena Pellegrino (Istituto Comprensivo San Nicola); Seconda Media maschile: Alessandro Vitale (Istituto Comprensivo Balzico-Giovanni XXIII); Seconda Media femminile: Manuela Bisogno (Istituto Comprensivo San Nicola); Terza Media maschile: Pierpaolo Polichetti (Istituto Comprensivo Balzico-Giovanni XXIII); Terza Media femminile: Camilla Lamberti (S.I.S. School of International Studies).

Bottino pieno tra le società per l’ASD Atletica Isaura Valle dell’Irno, che si è imposta sia nella classifica assoluta, precedendo l’ASD Podisti Cava Picentini Costa d’Amalfi ed il G.P. Parco Alpi Apuane, che in quella riservata alle categorie giovanili, aggiudicandosi così il Trofeo Fondazione Gagliardi Marino Angeloni.

Le emozioni della giornata, “amplificate” dalla speaker Martina Amodio e vissute in diretta tv sulle frequenze di RTC Quarta Rete, sono proseguite durante la Cerimonia di premiazione, che è stata aperta dall’Ensemble di clarinetti dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Trezza”.

Alla presenza di numerose autorità, tra cui la Deputata della Repubblica, Imma Vietri, il Sindaco Raffaele Giordano, il Vicesindaco Annalisa Della Monica, il Consigliere comunale con delega all’Istruzione, Vincenzo Passa, il Presidente regionale del Centro Sportivo Italiano, Enrico Pellino, ed il Presidente del Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni, Giovanni Scarlino, si sono succedute le premiazioni per le varie categorie. Con l’intermezzo della consegna del Premio allo “Sportivo cavese dell’anno”, istituito dall’Amministrazione comunale - in collaborazione con l’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo” - per premiare lo sportivo metelliano maggiormente distintosi nel corso dell’anno.

Quest’anno il Premio è stato assegnato eccezionalmente alla memoria al calciatore Catello Mari, scomparso in un tragico incidente stradale all’alba del 16 aprile 2006, poche ore dopo aver festeggiato con i tifosi ed i compagni di squadra la promozione della Cavese in Serie C1, alla quale lui aveva tanto contribuito con le sue prestazioni e le sue reti.

Un autentico campione in campo - con la sua grinta e la sua determinazione, che gli sono valsi l’appellativo di “Leone” - ma soprattutto fuori dal campo, sempre pronto ad aiutare le persone più sole ed indigenti, rendendosi protagonista di continui gesti di beneficenza, compiuti sempre in silenzio e rigorosamente lontano dai riflettori. Ed è anche e soprattutto per questo che ancora oggi, a distanza di 20 anni da quell’alba maledetta, tutta la città di Cava de’ Tirreni lo ricorda e lo ama ancora e più di prima.

A ritirare il Premio in memoria di Catello Mari sono stati il papà Giuseppe ed il fratello Angelo, visibilmente emozionati e “sommersi” dagli applausi della platea, che non hanno mancato di ringraziare la comunità metelliana per l’amore duraturo verso il loro caro.

La consegna del Premio allo “Sportivo cavese dell’anno” ha rappresentato uno dei momenti clou della “ricca” Cerimonia di premiazione, presentata da Pasquale Scarlino, Vicepresidente regionale del CSI, e Luciano D’Amato, Consigliere dell’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, e durante la quale si sono succeduti sul palco i vincitori delle varie categorie in gara.

La consueta foto finale di gruppo - con gli atleti, le autorità e gli organizzatori - ha fatto calare il sipario su una giornata densa di emozioni e soddisfazioni per Antonio Del Pomo, Presidente dell’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, e per tutto il suo encomiabile staff. Appuntamento fissato fin d’ora a settembre 2027 per la 65ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” - Trofeo Armando Di Mauro.

