A Reggio Calabria la Regata del Mediterraneo accende lo Stretto

Una sfida senza eguali sul mare, al buio, sotto i riflettori di uno dei panorami più suggestivi al mondo. Dal 7 al 10 ottobre 2026 Reggio Calabria torna ad affermare con forza la propria centralità nel cuore del Mediterraneo con la XXI ROYAL Edition de “La Regata del Mediterraneo”. L’evento, organizzato dall’Associazione Nuovi Orizzonti e inserito nel calendario ufficiale della ”Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso” (FICSF), rompe gli schemi del classico appuntamento sportivo e si presenta con una svolta altamente spettacolare: la competizione ufficiale disputata integralmente in notturna, con il campo di gara dello Stretto e le imbarcazioni illuminate a giorno per un impatto scenografico mai visto prima.

La Regata del Mediterraneo al via

Riconosciuta dalla Regione Calabria tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico per i Grandi eventi sportivi 2026, la manifestazione rappresenta una dichiarazione d’intenti precisa sul fronte della destagionalizzazione turistica e della valorizzazione del territorio. Più di una semplice regata, l’appuntamento si conferma un volano strategico d’immagine ed economico per la città, capace di attrarre atleti, tecnici e visitatori ben oltre la stagione estiva. A contendersi il titolo saranno dieci equipaggi selezionati tra i migliori circoli canottieri italiani provenienti da Calabria, Campania, Puglia, Toscana, Liguria, Lazio e Sicilia, affiancati dalla prestigiosa presenza di una delegazione internazionale arrivata dalla Repubblica di Malta. I canottieri gareggeranno su imbarcazioni uniche nel loro genere: scafi realizzati appositamente in cantieri navali calabresi su un design che richiama le antiche navi greco-romane, veri e propri simboli identitari della cultura marittima locale.

La nuova edizione del 2026

L’edizione 2026 fonde inoltre in modo inedito sport agonistico, arte e partecipazione sociale. Nelle giornate del 7 e 8 ottobre, Piazza Duomo si trasformerà in un cantiere artistico a cielo aperto dove gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Liceo Artistico Preti-Frangipane dipingeranno dal vivo le barche da gara prima del varo, affiancati dai laboratori inclusivi curati dal Comitato provinciale UNICEF e dalla FISM provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con i ragazzi del Kids Club. Tra il 9 e il 10 ottobre, alle sessioni di prova in mare e ai workshop dedicati ai valori dello sport e al benessere mentale, si affiancherà un denso programma culturale che porterà le delegazioni ospiti alla scoperta delle eccellenze cittadine, dal Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace al Castello Aragonese, fino alle bellezze del territorio metropolitano. L’apice della manifestazione si raggiungerà nelle serate di gara: venerdì 9 ottobre alle ore 21:00, con la semifinale in notturna, e sabato 10 ottobre alle ore 22:00 con la grande finale, sempre in notturna, seguita dalla cerimonia conclusiva di premiazione nella cornice dell’Arena dello Stretto. L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social ufficiali e rilanciato attraverso speciali televisivi sulle principali emittenti satellitari.