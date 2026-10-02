Danza sportiva: a Ostia il GrandSlam, in gara 1.110 atleti da 51 Paesi 

Il mondo della danza sportiva si dà appuntamento a Roma. È scattata oggi al PalaPellicone di Ostia la seconda edizione italiana degli Internazionali di Danza Sportiva-WDSF GrandSlam , in programma fino a domenica 4 ottobre. Una tre giorni di competizioni internazionali organizzata dalla FIDESM, la Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali, che porta sul parquet romano quasi 1.100 atleti provenienti da 51 Paesi.

Secondo i dati ufficiali della World DanceSport Federation sono infatti 1.095 gli atleti iscritti, con 478 coppie e 139 partecipanti nelle competizioni individuali. Numeri che confermano la dimensione internazionale dell’appuntamento, inserito per il secondo anno consecutivo nel calendario ufficiale WDSF e che rappresenta la quarta tappa del circuito GrandSlam 2026.

Il programma

Il programma si apre oggi con una giornata particolarmente ricca: in pista, tra le altre competizioni, i Campionati Europei WDSF Professional Division Ten Dance Adult e i Campionati del mondo Under 21 di Ten Dance e di Solo Latin femminile. Sabato 3 ottobre sarà invece la volta del WDSF GrandSlam Standard Adult, mentre domenica 4 ottobre riflettori puntati sul GrandSlam Latin Adult. Accanto alle gare principali, numerose competizioni Open coinvolgeranno le categorie Youth, Under 21, Rising Stars e Senior.

Quello di Ostia è dunque un appuntamento che concentra in tre giornate alcune delle competizioni più importanti del calendario internazionale della disciplina. La manifestazione arriva dopo il debutto italiano del 2025, disputato al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, e conferma il PalaPellicone-Centro Olimpico FIJLKAM come sede di un evento di vertice della danza sportiva mondiale.

Azzurri in gara

Tra gli italiani più attesi c’è la coppia formata da Andrea Roccatti e Julia Mozdyniewicz, impegnata nel GrandSlam Standard. Mozdyniewicz, che rappresenta l’Italia dal 2021 dopo il trasferimento dalla Polonia, arriva a Roma dopo avere ottenuto quest’anno risultati di rilievo nel circuito internazionale, tra cui il secondo posto all’International Open di Ho Chi Minh e la partecipazione ai GrandSlam di Nanchino e Stoccarda.

Il GrandSlam romano non è soltanto una grande vetrina agonistica. Nei giorni che hanno preceduto le gare, il PalaPellicone ha ospitato anche gli esami internazionali WDSF per giudici Standard e Latin, inseriti nel percorso di formazione e aggiornamento della federazione mondiale. Un programma che proseguirà con ulteriori attività formative al termine della manifestazione.

“Where the best meet the Eternal City” è il claim scelto dalla FIDESM per l’edizione 2026: un appuntamento che mette insieme sport, spettacolo e dimensione internazionale, con Roma ancora una volta al centro del calendario mondiale della danza sportiva. Per chi non potrà assistere alle gare dal vivo, la WDSF ha previsto la trasmissione in streaming delle competizioni attraverso il proprio sito e il canale YouTube ufficiale DanceSportTotal.