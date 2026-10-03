World Skate Games Asu26: azzurri in Paraguay da campioni in carica

Il grandissimo show della Cerimonia di apertura

La manifestazione 2026 dedicata a tutti gli sport su rotelle inaugurata ieri, venerdì 2 ottobre, dalla spettacolare Cerimonia di apertura, tenutasi presso il centro sportivo del Comitato Olimpico Paraguaiano. Un vero e proprio show fatto di coreografie, musica e intrattenimento, alla presenza di più di 10.000 atleti e migliaia di persone, con protagonisti alcuni dei migliori talenti della scena paraguaiana, tra cui Elías Glz, Mauri Román, Karim Manzur, El Prinxi, Avakuete, Oudi The Kidd e l'Orchestra Sinfonica Nazionale del Paraguay. Presenti, tra le autorità, il Presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña Palacios, il Presidente del Comitato Olimpico Paraguaiano, Camilo Jorge Pérez López Moreira e il Presidente Skate Italia e World Skate, Sabatino Aracu.

I WSG sono stati istituiti dalla Federazione Internazionale World Skate nel 2017 con una visione ambiziosa: riunire il mondo del pattinaggio e delle rotelle in un unico grande evento. L'edizione inaugurale a Nanchino, in Cina, ha segnato l'inizio di una nuova era. Per la prima volta, diverse discipline legate al mondo delle rotelle si sono ritrovate su un unico palcoscenico internazionale, dando vita a un evento multisportivo incredibile, che celebra non solo la competizione agonistica, ma anche la cultura e l'energia della comunità degli sport rotellistici. Dopo le edizioni di Barcellona 2019, Buenos Aires 2022 e Italia 2024, i WSG si sono affermati come il principale punto di incontro internazionale per le discipline su rotelle, coniugando sport, cultura urbana e spirito olimpico.

“Vorrei ringraziare Asunción e il Paraguay per lo straordinario lavoro svolto - ha detto il presidente World Skate, Sabatino Aracu - Siamo qui oggi perché, fin dall'inizio, il Presidente della Repubblica Santiago Peña Palacios e Camilo Pérez, Presidente del Comitato Olimpico Paraguaiano, hanno creduto fermamente in questo progetto e nell'opportunità di portare i World Skate Games in Paraguay. La loro visione, il loro impegno e la loro determinazione hanno reso tutto ciò possibile”.

Nazionale Skate Italia ad Asunción con 540 atleti

Ora l’evento internazionale sbarca in Paraguay con numeri record: 11 sport, 40 discipline, oltre 90 paesi partecipanti e più di 10.000 atleti, per la manifestazione che andrà avanti fino al 18 di ottobre. La Squadra Azzurra della Federazione Skate Italia arriva ad Asunción con la delegazione al completo. Sono 540 gli atleti italiani che affrontano il Mondiale paraguaiano e 100 le persone al seguito, tra staff tecnico e medico.

Una Città. Un Evento Globale

I World Skate Games ASU26 riuniranno oltre 10.000 atleti da tutto il mondo, mettendo in mostra la straordinaria varietà degli sport praticati su rotelle. Sport che parlano il linguaggio dei giovani: dal debutto olimpico dello skateboard a Tokyo 2020 e dal suo successo a Parigi 2024, star come Rayssa Leal, Keegan Palmer e Yuto Horigome hanno portato queste discipline a un pubblico mondiale, soprattutto attraverso i social media. Dallo skateboard olimpico al pattinaggio di velocità e artistico, dall'hockey su pista e inline, all'energia del roller freestyle, dello scootering e del downhill: ASU26 unisce generazioni, stili e culture sportive diverse in un'unica città.

“La realizzazione di questo evento in Paraguay è il frutto del lavoro di molte persone nel corso di diversi anni - ha sottolineato il presidente del Comitato Olimpico Paraguaiano, Camilo Jorge Pérez López Moreira - L’impegno e la dedizione della nostra gente sono davvero immensi: viviamo in un Paese piccolo (per estensione territoriale), ma di grande valore sportivo e dotato di uno spirito di crescita incommensurabile”.

11 Sport ai WSG ASU26:

Skateboarding Inline

Freestyle Hockey su pista

Roller Freestyle

Pattinaggio artistico

Skate Cross

Slalom

Downhill

Hockey inline

Monopattino (Scootering)

Pattinaggio

Corsa.

I World Skate Games mettono in mostra l'intero panorama degli sport su rotelle: dalle tradizioni consolidate, alla nuova generazione di sport urbani che stanno plasmando il futuro del mondo sportivo internazionale. Per gli atleti, è il palcoscenico su cui competere per un titolo mondiale. Per i fan, è un'occasione per vivere la varietà e l'energia degli sport su rotelle. Per il Paraguay, è un'opportunità per dare il benvenuto al mondo! L’Italia c’è ed è pronta a confermarsi in vetta, come leader mondiale delle rotelle.