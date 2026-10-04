Tevere Day, fino all'11 ottobre il fiume diventa protagonista

ROMA - Scattata nello scorso weekend l’ottava edizione del Tevere Day in programma fino all’11 ottobre. Per dieci giorni il fiume di Roma sarà al centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri , da Nazzano e Farfa fino a Ostia e Fiumicino, tra sport, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva e preparare così la proposta di dedicare una Giornata del Calendario al fiume.

Nato per restituire al Tevere un ruolo centrale nella vita della Capitale, il Tevere Day è oggi un movimento popolare che riunisce oltre 200 tra associazioni, enti, federazioni e aziende. Dopo sette edizioni, il progetto continua a lavorare perché il fiume sia sempre più accessibile, vissuto e riconosciuto come infrastruttura naturale, spazio pubblico, luogo di cultura e leva di rigenerazione urbana.

Alla conferenza di presentazione avevano partecipato la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli e di Alberto Acciari, presidente dell'Associazione Tevere Day APS a cui erano seguiti gli interventi di: Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio.

«Il Tevere Day nasce da un’iniziativa popolare, dalla forza dell’associazionismo e di una cittadinanza attiva capace di mobilitarsi dal basso per restituire il fiume alla vita quotidiana di Roma. Questa spinta propulsiva ha prodotto negli anni risultati importanti, fino al riconoscimento del tratto centrale del Tevere come bene UNESCO. Oggi vogliamo aggiungere un ulteriore tassello al percorso di riposizionamento compiuto, proponendo di istituire la Giornata del Tevere, quest’anno il 10 ottobre, chiedendo alle istituzioni di rendere ufficiale questa iniziativa. Lo faremo mantenendo al centro le persone e il loro rapporto con il fiume, come è sempre stato nella storia del Tevere Day: cittadini romani e turisti saranno invitati a partecipare agli eventi e, in quella occasione, a offrire un fiore al fiume dai ponti pedonali della città. come segno di affetto e riconoscenza verso un bene pubblico» così Alberto Acciari, presidente Tevere Day APS.

«Il Tevere è per Roma un patrimonio naturale e identitario che, come Amministrazione capitolina, abbiamo scelto di rimettere al centro delle nostre politiche ambientali. Abbiamo realizzato sei parchi fluviali, rinaturalizzando le sponde del fiume. Oggi questi luoghi sono spazi per lo sviluppo e la tutela della biodiversità e ricchi di specie arboree che abbiamo messo a dimora. Dalle sponde siamo passati al recupero ambientale delle acque, con l’obiettivo della balneabilità. Pensiamo che un fiume vissuto e curato possa diventare una preziosa infrastruttura verde, un presidio ambientale e uno spazio pubblico per tutta la comunità cittadina. Il Tevere Day è la dimostrazione più bella di come istituzioni, associazioni e cittadini possano lavorare insieme per restituire il fiume al suo autentico splendore», le parole di Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

«La centralità del Tevere è un tema prioritario per la Regione Lazio che in questi anni ha avviato una serie di interventi mirati alla valorizzazione e alla fruizione del fiume. Iniziative come il Tevere Day, sostenuto dalla Regione Lazio, sono fondamentali per avvicinare sempre più il fiume ai cittadini e stiamo lavorando per ampliare la disponibilità degli spazi destinati ad attività ricreative e sportive», aveva detto Fabrizio Ghera, assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio.

Non era mancato il saluto di Simona Baldassarre, assessora alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia e Servizio civile della Regione Lazio.

MANIFESTAZIONE DIFFUSA, DAL FIUME ALLA CITTÀ

L'edizione 2026 intreccia iniziative sulle sponde e sull'acqua con un programma sportivo e culturale che attraversa Parchi Fluviali, luoghi iconici come Isola Tiberina, librerie, biblioteche, musei e altri luoghi della città. Il calendario unisce i grandi appuntamenti collettivi alle attività proposte dalle realtà territoriali: passeggiate, visite, laboratori, incontri, dimostrazioni sportive, esperienze di navigazione e azioni di cura dei luoghi.

VOGALONGA TIBERINA E CICLOPEDALATA ROMA-OSTIA

Il 10 ottobre, alle 10, dal nuovo Parco FluvialeTiberis a Ponte Marconi partirà la Vogalonga Tiberina, la storica regata che da oltre trent'anni collega Roma al suo porto antico. Circa 100 imbarcazioni - tra canoe, barche da canottaggio, dragoni e kayak - e circa 250 regatanti raggiungeranno l'Idroscalo di Ostia, presso il Cantiere Canados. Madrina dell'edizione sarà Caterina Banti, due volte campionessa olimpica di vela; Roberto Ciufoli sarà Ambassador della prova e accompagnerà la presentazione delle partenze e il racconto del percorso, in compagnia di Valeria Altobelli.

Le Ninfe del Fiume animeranno la partenza con la musica di Roma ed i suoi stornelli. Alla regata si affiancheranno la Ciclopedalata Roma-Ostia, realizzata con Sentiero Pasolini e in partenza anch'essa alle 10.00 dal Parco Tiberis, e una crociera sul Tevere per gli accompagnatori, con arrivo comune a Ostia.

ROMA CELEBRA LA PRIMA GIORNATA DEL TEVERE

Il cuore simbolico dell'ottava edizione del Tevere Day sarà sabato 10 ottobre con la prima Giornata del Tevere, proposta dall'Associazione Tevere Day APS affinché il secondo sabato di ottobre entri stabilmente nel calendario delle ricorrenze cittadine. La giornata è pensata per rafforzare il legame tra Roma e il suo fiume e dare forma pubblica a un gesto di riconoscenza, cura e appartenenza. Dalle 11 alle 13, migliaia di fiori saranno distribuiti ai cittadini sui sei ponti pedonali coinvolti - Ponte Milvio, Ponte della Musica, Ponte Sant'Angelo, Ponte Sisto, Ponte Fabricio e Ponte della Scienza - per essere affidati alla corrente come omaggio collettivo al fiume. La cerimonia inaugurale è prevista alle 12.30 a Ponte Milvio. Ad accompagnare l'iniziativa saranno artisti di strada sui ponti e la performance “Le 7 Arti” dell'artista Francesca Chialà a Ponte della Musica.

AMBIENTE E CITTADINANZA ATTIVA

Dal 2 all’11 ottobre il Floating Hub di Marevivo, presso lo Scalo de Pinedo, si trasformerà nel villaggio ambientale di Terevivo, marchio congiunto di Marevivo e Tevere Day per l’ambiente e ospiterà un programma di appuntamenti dedicati ad arte, scienza, cultura e tutela ambientale.

Tra le tante iniziative previste: il Festival RiscARTI, la Marcia per il Mare, visite guidate e incontri sul Tevere, la presentazione del Manifesto degli Artisti per il Mare e, l’11 ottobre, il gemellaggio tra l’Orto Botanico di Roma e l’Oasi Naturalistica del Parco d’Affaccio di Lungotevere delle Navi. In programma anche l'Open day per visitare il centro della Biodiversità e uno spazio scientifico a cura di ISPRA dedicato alla conoscenza dell'ecosistema fluviale. Tra i presenti anche: Rescue Project, Arca, Artalo, Accademia di Ecologia ed Arte, Acquarellisti Romani e ancora diversi partner con arte riciclata, studi, visite botaniche.

In campo ambientale prosegue poi l'impegno di Noi Siamo Tevere, la campagna di cittadinanza attiva che durante tutto l'anno coinvolge volontari, associazioni e quartieri nella cura del fiume e che quest’anno ha coinvolto anche aziende importanti di consulenza che hanno compreso appieno l’importanza della responsabilità ambientale e si sono impegnate in prima linea con azioni fattive sul campo.

LA CULTURA DEL FIUME ESONDA DALLE SUE SPONDE

La rassegna Parliamo di Tevere torna con circa 30 appuntamenti diffusi tra librerie, biblioteche e musei, realizzati in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Il primo incontro è in programma il 5 ottobre alle 18 alla Temple University, in via di San Sebastianello 3, con la presentazione del libro “Roma a porte chiuse”. La rassegna culminerà domenica 11 ottobre, dalle 15 alle 17 in piazza San Bartolomeo all'Isola, con il Salotto Parliamo di Tevere: un dialogo aperto tra il pubblico e personalità legate a Roma.