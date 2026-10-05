Vito Dell’Aquila torna numero uno nel taekwondo: vetta mondiale e olimpica 

Il campione di Tokyo 2020 riconquista il primo posto dopo il successo al Polish Open. Nel mirino il Grand Prix Final di Astana 
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3 min

Pubblicato il 05.10.2026, 14:56

Vito Dell’Aquila

Vito Dell’Aquila torna sul tetto del taekwondo mondiale. Il campione olimpico di Tokyo 2020 riconquista il primo posto sia nel ranking mondiale sia nel ranking olimpico della categoria -58 kg, proseguendo la sua corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’azzurro di Mesagne, fresco della vittoria al Polish Open nei -63 kg, si riprende così la vetta. Dopo il successo al Grand Prix di Roma, davanti al pubblico di casa, e il bronzo conquistato a Muju, nella casa del taekwondo, Dell’Aquila ha confermato il suo momento positivo imponendosi anche a Varsavia, dove ha gareggiato in una categoria superiore. Nel sistema di ranking del taekwondo, infatti, la partecipazione a competizioni in una categoria di peso diversa da quella olimpica può contribuire comunque alla classifica a cinque cerchi quando la categoria è adiacente a quella di riferimento. Nel caso di Dell’Aquila, i risultati ottenuti nei -63 kg concorrono quindi al percorso verso LA28 della categoria -58 kg. 

Le parole di Vito Dell’Aquila e i prossimi appuntamenti  

"Sono molto soddisfatto di essere tornato al primo posto nel ranking. Avevo perso il primato il mese scorso e sono contento di averlo riconquistato grazie a una serie di grandi risultati. Il bronzo di Muju ha dato continuità alla vittoria di Roma e poi è arrivato anche il successo al Polish Open. Voglio mantenere questa posizione perché sento di meritarla e perché sento di poter essere il migliore. Allo stesso tempo, però, voglio continuare soprattutto a divertirmi", ha dichiarato Dell’Aquila. Dell’Aquila non prenderà parte al Grand Prix di Parigi, a causa dei meccanismi di calcolo introdotti dal nuovo sistema di ranking, e guarda già al prossimo grande obiettivo della stagione: il Grand Prix Final 2026, in programma ad Astana dal 27 al 29 novembre. Nella capitale kazaka si sfideranno i migliori sedici atleti al mondo, con in palio fino a 100 punti ranking. Un appuntamento centrale nel percorso internazionale di Dell’Aquila e nella corsa verso Los Angeles 2028.

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