Lisa Vittozzi esclusiva: "Spero di essere il punto di riferimento del biathlon italiano per le giovani"

«Gli episodi negativi mi hanno resa una persona e un’atleta migliore». La serenità di Lisa Vittozzi si nota al primo sguardo, dopo il trionfo olimpico ad Anterselva, dove ha regalato il primo storico oro al biathlon azzurro . Eppure, gli occhi non nascondono quella determinazione insita nel carattere della campionessa di Sappada , che pur avendo vinto tutto conserva ancora tanta fame. Il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri ha parlato a margine dell’incontro tra il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Luongo, e circa 350 atleti del Centro Sportivo, che si è svolto ieri alla Caserma Salvo D’Acquisto, a Roma.

Dopo il trionfo olimpico ha pensato di smettere, ma ha poi deciso di proseguire. Fino ai Giochi del 2030?

«La mia idea è fare due anni e vedere come va. La mia esperienza insegna che gli infortuni sono sempre dietro l’angolo e può succedere qualsiasi cosa. Credo sia inutile, a questo punto della mia carriera, fare dei piani a lungo termine. Mi fa star bene con me stessa pensare un giorno, una gara e un obiettivo alla volta. Tra due anni vedrò se proseguire, dipenderà da come starò fisicamente e mentalmente».

La decisione sarà quindi legata esclusivamente a condizione e competitività?

«Si. Oggi continuo perché so di avere i mezzi per essere ad alto livello. Quando non lo sarò più, allora smetterò. Penso però che due anni possa reggerli ancora bene. L’unica cosa che potrebbe fermarmi, anche se fossi ancora in forma, sarebbe mettere su famiglia. Vedremo. A differenza di altre atlete, non riprenderei dopo una gravidanza».

È la prima volta che inizia un quadriennio senza pensare alle Olimpiadi?

«No, è successo anche nel precedente. La stagione dei Giochi di Pechino rappresentò una fase molto negativa della mia carriera. Non sapevo nemmeno se proseguire. L’obiettivo non era Milano-Cortina ma ritrovare me stessa. Poi ovviamente i Giochi ad Anterselva sono diventati l’obiettivo quando mancavano due anni. Nel periodo dell’infortunio sono stati la luce che mi ha spinta ad andare avanti. Quindi, ora penso a Mondiali e Coppa del Mondo 2027».