Winners Cup 2026: lo sport e la medicina si alleano per gli adolescenti in cura oncologica

Dietro ai numeri di una diagnosi ci sono storie di banchi di scuola lasciati a metà, amicizie nate in corsia e un'età – quella tra i 15 e i 21 anni – in cui il futuro dovrebbe essere una pagina bianca. È per questi ragazzi che nasce la Winners Cup , la manifestazione unica nel suo genere, giunta alla settima edizione che il 9 e 10 ottobre porta a Milano, presso il Centro Sportivo S. Pertini di Cornaredo, oltre 200 adolescenti e giovani adulti in cura o in follow-up oncologico per un torneo di calcio a 7.

Promosso da FC Internazionale Milano insieme a CSI Milano, FIAGOP, AIEOP, Networks of Expertise (NoEs) e con il sostegno di Fondazione Bianca Garavaglia e Regione Lombardia, l'evento vede confrontarsi 16 squadre arrivate dai principali centri oncologici italiani ed europei.

La "terra di mezzo" e il valore del riscatto

Gli adolescenti colpiti da tumore si trovano spesso in un vuoto assistenziale: troppo grandi per la pediatria, troppo giovani per i reparti degli adulti. Questa frammentazione causa ritardi diagnostici e minori possibilità di accesso alle terapie più avanzate. Attraverso il torneo, la Winners Cup diventa un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di percorsi di cura strutturati su misura, capaci di tutelare insieme alla salute anche i sogni, la formazione, l'affettività e la crescita dei ragazzi.

Un laboratorio sociale e d'innovazione clinica

L'iniziativa ha dimostrato negli anni come lo sport possa stimolare direttamente l'evoluzione della medicina: dalle edizioni precedenti sono nati nuovi protocolli d'accoglienza e gruppi di ricerca oggi integrati nelle reti d'eccellenza europee (come la Joint Action JANE). L'edizione 2026 racchiude anche un forte valore generazionale e comunitario: l'organizzazione dell'evento è guidata da ex pazienti delle scorse edizioni e ogni squadra ospite è gemellata con una società sportiva del CSI Milano per un gemellaggio di tifo e testimonianze. Un'alleanza virtuosa in cui il grande calcio e lo sport di base si mettono al servizio di un'esperienza di rinascita e condivisione.