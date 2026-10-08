Bronson Reed punta in alto: “Batterò Oba Femi. A WrestleMania voglio Roman Reigns”

Prima Roman Reigns, adesso Oba Femi. Bronson Reed conosce bene la sensazione di presentarsi a un grande appuntamento con i pronostici dalla parte dell'avversario e proprio per questo non sembra intimorito dalla sfida che lo attende a Money in the Bank . Sabato 10 ottobre, allo Smoothie King Center di New Orleans, l'australiano affronterà uno dei talenti più dominanti della nuova generazione WWE, in un incontro nato dopo settimane di tensione e definitivamente sancito quando Femi è tornato a Raw accettando la sfida di Reed. L'evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix dalla mezzanotte italiana.

Alla vigilia dell'appuntamento abbiamo avuto l'opportunità di parlare in esclusiva proprio con Bronson Reed, che non si è nascosto: vuole fermare Oba, tornare definitivamente ai vertici della WWE e costruirsi una strada che possa finalmente portarlo fino a WrestleMania.

Da Roman Reigns a Oba Femi: "So cosa significa essere sfavorito"

Tra i momenti che hanno cambiato la percezione di Bronson Reed all'interno della WWE c'è inevitabilmente la vittoria ottenuta contro Roman Reigns. Un'impresa resa ancora più speciale dal fatto di essere arrivata in Australia, davanti al pubblico di casa.

"È diventato quasi uno dei momenti fondamentali della mia carriera. Ho battuto Roman Reigns in un match uno contro uno e l'ho fatto nel mio Paese. Credo sia molto importante", ci ha spiegato Reed.

Quell'esperienza gli torna utile proprio ora. Perché, secondo l'australiano, la percezione che circonda Oba Femi non è poi così differente da quella che accompagnava il Tribal Chief.

"Anche se sono grosso e cattivo, contro uno come Roman Reigns sei comunque lo sfavorito. La gente non crede che tu possa batterlo. E penso che ci sia un parallelismo con quello che succederà questo weekend tra me e Oba. Tutti guardano Oba e pensano che sia in ascesa e che nessuno possa sconfiggerlo. Ma sarò io a farlo, perché l'ho già fatto in passato".

Parole che fotografano bene la sicurezza con cui Reed arriva a Money in the Bank. Non vuole semplicemente misurarsi con uno dei wrestler più lanciati del momento: vuole essere colui che ne interromperà la corsa.

Un nuovo Bronson Reed dopo i 20 chili persi

A rendere ancora più interessante il confronto sarà la nuova versione dell'australiano. Durante il recupero dall'infortunio Reed ha infatti lavorato profondamente sul proprio fisico, arrivando a perdere circa 20 chili. Un cambiamento studiato per tornare sul ring in condizioni migliori, ma che potrebbe avere conseguenze anche sul suo modo di combattere.

"Quando ero infortunato volevo tornare ed essere il migliore possibile, volevo essere innegabile. Per farlo ho deciso anche di perdere peso e cambiare il mio fisico. Questo ha fatto sì che la gente iniziasse a vedere Bronson Reed con occhi diversi e penso che faccia parte dell'evoluzione del personaggio".

La trasformazione gli consentirà inoltre di recuperare aspetti del proprio repertorio che il pubblico WWE ha visto raramente.

"C'è un'intera parte del mio modo di lottare che credo non abbiate ancora conosciuto. Alcune delle cose che facevo in Giappone, per esempio. Ora che ho completato questa trasformazione potrete iniziare a vederle".

La differenza, però, non riguarda soltanto il corpo. Reed considera quasi irriconoscibile il wrestler che debuttò a NXT nel 2019 rispetto a quello di oggi.

"È come il giorno e la notte. Quando guardo me stesso nel 2019 e mi confronto con quello che sono diventato, vedo quasi un uomo completamente diverso. Ero pronto per essere in WWE, ma non avevo fiducia in me stesso. Durante il periodo a NXT continuavo a farmi domande".

In maniera apparentemente paradossale, uno dei passaggi più difficili della carriera è stato anche quello che gli ha permesso di trovare definitivamente la propria identità.

"Per quanto possa sembrare folle, essere licenziato mi ha aiutato. Quando mi sono ritrovato da solo sono tornato in Giappone, ho ritrovato le mie radici e ho ritrovato me stesso. Quando sono tornato in WWE avevo qualcosa da dimostrare. La mia carriera ha avuto tanti ostacoli, compresi gli infortuni, ma tutte queste cose hanno contribuito a creare il performer che sono oggi".

WrestleMania 43 e l'obiettivo di arrivare al titolo

Dietro la sfida contro Oba Femi c'è anche un'ambizione più grande. Gli infortuni hanno già impedito a Reed di vivere WrestleMania come avrebbe voluto e l'australiano guarda quindi con particolare interesse alla prossima edizione. Se potesse scegliere liberamente il proprio avversario per WrestleMania 43, non avrebbe dubbi: punterebbe direttamente a uno dei campioni.

"Sarebbe stupido non farlo. Direi uno dei due campioni. Roman Reigns, perché penso che probabilmente sarà ancora campione quando arriveremo a WrestleMania, oppure Sami Zayn, che in questo momento è campione a SmackDown. Quando fai questo lavoro vuoi essere sempre il numero uno, quindi sceglierei uno di loro".

Reed ha parlato anche degli avversari capaci di impressionarlo maggiormente per la durezza dei loro colpi. Tra i nomi scelti c'è inevitabilmente Gunther: "Le sue chop e l'intensità che porta sul ring sono qualcosa di completamente diverso". Ma la vera sorpresa è Rey Mysterio.

"Non è qualcuno a cui penseresti immediatamente quando parli dei wrestler che colpiscono più forte. Ma per quanto sia piccolo e per come riesce a muoversi, tira ogni pugno con tutta la forza possibile. Ti ritrovi a pensare: 'Mio Dio, questo piccoletto mi sta massacrando'".

"Una Tsunami su Steve Austin sarebbe stata incredibile"

C'è poi un avversario che Bronson Reed avrebbe voluto incontrare attraversando epoche diverse della WWE. Alla domanda su quale Superstar della storia sceglierebbe come destinataria della sua Tsunami, la risposta arriva immediatamente: Stone Cold Steve Austin.

"È sempre stato il mio preferito. Se avessi potuto colpirlo con una Tsunami nel pieno dell'Attitude Era sarebbe stato incredibile. Penso al pubblico, all'atmosfera, a tutto quello che ci sarebbe stato intorno. Credo che Steve Austin al massimo della forma e io al massimo della mia avremmo potuto fare davvero un ottimo lavoro insieme".

Un sogno appartenente a un'altra epoca. Quello concreto, invece, passa da New Orleans e da Oba Femi. Money in the Bank metterà Reed davanti a un avversario che molti considerano destinato a diventare uno dei volti della WWE del futuro. Bronson, però, ha già vissuto questa storia: quando quasi nessuno pensava che potesse farcela, ha battuto Roman Reigns. Ed è proprio quel precedente che oggi alimenta la sua convinzione di poter sorprendere ancora.