Torna città Parthenope in Tour, format di successo

Il calendario di ottobre di Città Parthenope Sport in Tour è partito da Scampia in piazza Giovanni Paolo II, che per un intero pomeriggio è diventata un grande villaggio dello sport con campo da padel, palco fitness e olistico, tatami per arti marziali, ring per boxe e pole dance. E ora l’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy, nell’ambito della programmazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, prosegue verso le ultime tre tappe.

Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 17 in un’area al Centro Direzionale tra l’isola C e l’isola E sono in programma masterclass di fitness musicale e di pilates/yoga, pole dance, area tatami con allenamenti functional e arti marziali, minicalcetto e camminata in silent. Sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 17, negli spazi di Azul Padel a Pianura: partite di padel, clinic padel e fitness, pilates, yoga, fitness musicale, pole dance. Sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 17, al CUS Napoli di Fuorigrotta: campo da basket, campo da calcio, campo da volley, fitness musicale e olistico, palco danza, tessuti aerei e Side by Side Run-camminata in coppia con le due persone unite da un cordino.

«Città Parthenope Sport in Tour è stata ed è un’esperienza straordinaria che ci ha permesso di entrare in contatto con migliaia di persone offrendo loro giornate di sport, benessere e divertimento a cui hanno risposto con grande entusiasmo – raccontano gli organizzatori Marianna Perruno e Massimiliao Esofaco –. Ora siamo concentrati sull’organizzazione delle ultime tre tappe che, come le precedenti sono impegnative ma, parallelamente, con la nostra ASD Kemy stiamo lavorando alla terza edizione di Padeleness e Sport che arriverà alla Mostra d’Oltremare dal 20 al 22 novembre».

“Città Parthenope Sport in Tour” ha il patrocinio di Regione Campania, Aces Europe, USSI Unione Stampa Sportiva Italina, CONI Comitato regionale Campania, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico Campania, Università degli Studi di Napoli Parthenope, CIWAS Confederazione italiana wellness e attività sportive per la salute.

Sponsor ufficiali Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Ceinge biotecnologie avanzate Franco Salvatore e De Cecco Mugnai dal 1831.