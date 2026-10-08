Cage Warriors torna a Roma: alla 211ª edizione il match d’addio di Simone Patrizi

«Stiamo vivendo un momento importantissimo per le MMA italiane – dichiara Lorenzo Borgomeo , head coach del Team Aurora MMA –. Francesco Nuzzi, con uno spettacolare KO in appena un minuto a Shanghai, ha dimostrato ancora una volta che tutto il lavoro costruito attraverso Cage Warriors in Italia sta dando i suoi frutti. La qualità dei nostri combattenti continua ad alzarsi e oggi lo vediamo non soltanto nei match principali, ma anche nelle card preliminari, dove il livello è cresciuto in maniera incredibile. Abbiamo realizzato dieci eventi Cage Warriors in Italia, con un successo che ha superato le aspettative e che ha contribuito concretamente alla crescita di una nuova generazione di atleti. Sono convinto che vedremo sempre più italiani arrivare in UFC. Quello che abbiamo costruito fino a oggi è soltanto l’inizio e i prossimi anni fanno ben sperare per una presenza italiana sempre più importante ai massimi livelli mondiali».

I protagonisti più attesi

Giunta alla decima edizione italiana, l’adrenalinica serata vedrà protagonisti alcuni dei nomi più interessanti della MMA italiana, tra grandi ritorni, giovani talenti e sfide decisive. «L’Italia – sottolinea il presidente Graham Boylan – è, insieme a Francia e Inghilterra, una nazione di spicco per le arti marziali miste. Incredibile il lavoro svolto sinora: i numeri premiano la passione e la tenacia di tutti i ragazzi che si cimentano in questo sport». Il programma prevede una serie di incontri di alto livello, con gli atleti pronti a regalare spettacolo e adrenalina agli appassionati.

Dario Bellandi riparte con un obiettivo preciso: rifare la scalata verso la cintura dei pesi medi e tornare a imporsi ai vertici della divisione. Giuseppe Mastrogiacomo, uno dei prospect più forti della nuova generazione italiana, torna nella gabbia con l’obiettivo di portare il suo record a un impressionante 10-1 e proseguire la sua ascesa internazionale.

Grande attesa anche per il debutto professionistico di Federico Rotoni, reduce dall’esperienza internazionale di Netflix Physical, pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera nelle MMA professionistiche.

Il match d'addio di Simone Patrizi

Cage Warriors 211 segnerà inoltre il ritorno dell’ex UFC Danilo Belluardo, che torna nella gabbia per una nuova sfida. In azione anche Andrea Kabali, uno dei prospect italiani da tenere d’occhio, intenzionato a riprendere il proprio percorso e a dimostrare ancora una volta il suo potenziale.

La card preliminare sarà ricca di match e talenti, con Kevin Caperna, Diego Giangiolami, Jurgen Kochi, Ruben Vinci e Jonathan Rivera pronti a dare spettacolo. Spazio anche ai ritorni di Pietro Mochetti e Nico Ceraglia, per una card che riunisce esperienza, nuove generazioni e alcuni dei nomi più interessanti del movimento italiano.

A chiudere la serata sarà un momento particolarmente significativo: Simone Patrizi salirà nella gabbia per il suo match d’addio, l’ultimo capitolo di una carriera interamente vissuta nel mondo delle MMA.

Quando, dove e i biglietti

Quando: Sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 17:00

Dove: Palapellicone, Ostia – Roma (Via dei Sandolini 79)

Biglietti disponibili sul sito ufficiale: www.cagewarriors.com