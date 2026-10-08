Simone Alessio: "I reality e le luci del calcio? Belli. Ma ai bambini dico che il taekwondo può dare tutto". Poi il retroscena sulla medaglia olimpica

Il taekwondo azzurro torna a Parigi. Prende il via il World Taekwondo Grand Prix Paris 2026, al Palais des Sports Marcel-Cerdan, con quattro atleti italiani pronti a scendere in gara. Domani sarà il turno di Simone Alessio nella categoria +80 kg. L’atleta del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco torna in gara dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni dal Grand Prix di Roma. Per lui Parigi significa tornare nel luogo di uno dei momenti più importanti della sua carriera. Nella capitale francese, ai Giochi Olimpici del 2024, conquistò la medaglia di bronzo, coronando il sogno olimpico e aggiungendo un altro risultato prestigioso a una carriera già ricca di successi . Quello di Parigi rappresenta il terzo e ultimo appuntamento delle Grand Prix Series prima dell’atto conclusivo di Astana. Al World Taekwondo Grand Prix Final si sfideranno i migliori 16 atleti di ogni categoria, rispetto ai 32 dei Grand Prix ordinari, con 100 punti ranking in palio per i vincitori. Parigi è l’ultima tappa prima della finale. E un altro passo nella corsa verso Los Angeles 2028.

Simone, questo è il comunicato stampa che annuncia il suo rientro alle gare. Andiamo oltre l'ufficialità? Come sta?

"Bene, sono in ripresa. Mi sono operato al menisco tre mesi fa, c'è un po' il brivido della prima volta... Sto bene, ma non ancora benissimo. In ogni caso sono pronto".

Siamo a metà del quadriennio olimpico: quello che è stato, cioè un bronzo a Parigi, e quello che sarà, cioè Los Angeles.

"Vero, ma prima ci sono tante altre cose in mezzo. Voglio la terza Olimpiade. La prima è stata il mio debutto, nella seconda ero più maturo. Ora, però, non ci penso. L'anno prossimo ci sono 500 punti in palio per il ranking. L'obiettivo finale è quello, ma prima ci sono davvero tante altre cose, voglio fare anche un 2027 all'altezza della mia storia".

Parigi 2024, bronzo: più la soddisfazione per la medaglia o il rammarico per l'oro sfumato?

"La soddisfazione per tutto quello che c'era dietro. Non c'è rimpianto perché la medaglia, che era l'obiettivo principale, l'ho portata a casa. Altrimenti sarebbe stata una catastrofe".

Dove è?

"Sempre con me".

Si è rovinata?

"Sì, si sta sgretolando. Non l'ho voluta cambiare, voglio che resti sempre quella mia".

Ora a Los Angeles punta all'oro.

"Non ci penso. Ma non è un bisogno, è un obiettivo. Parigi era un'ossessione, se non avessi preso la medaglia forse non avrei continuato. Los Angeles sarà un piacere. Combatto come quando ero piccolo, non ho paura di perdere o sbagliare. Mi diverto e più ho la testa libera più riesco ad ottenere quello che voglio".

È un cambio di percezione importante.

"Fondamentale, prima mi sentivo spalle al muro, adesso non più".

Proprio perché si diverte di più accetterebbe un reality o un programma tv? In questi giorni c'è Andy Diaz a Ballando con le stelle.

"Mi sento un po' come al Grande Fratello, voglio apparire e piacere sempre, a volte è un difetto. Qualcosa mi è stato proposto ma ho detto no. Eppure sono un appassionato, li guardo".

Ne scelga uno.

"Temptation Island, bello da vedere".

Falò di confronto più faticosi di un allenamento.

"Confermo. Li vedo con la mia fidanzata e non è che litighiamo ma, come dire, tendiamo a difendere delle cose un po' diverse. In ogni caso mi sento sciolto davanti alle telecamere perché da ragazzino volevo fare il calciatore, segnare il gol decisivo al 90' e fare l'intervista post partita".

Ne riparliamo a fine carriera allora. Tornando allo sport, a chi si ispirava?

"Sempre calciatori. Zlatan e Totti. Mio padre tifoso juventino, quando gli ho detto di Totti gli è preso un colpo. E infatti poi sono diventato romanista".

Abbonato?

"Sì, certo. Monte Mario laterale".

Ritirerebbe la maglia numero 10?

"Faccio una premessa: ho 26 anni, Totti l'ho vissuto nella parte finale, De Rossi un po' di più. Ma ho capito davvero cosa significa per i romanisti quando la fiamma olimpica, un anno fa, è arrivata a Catanzaro. Dovevo essere io l'ultimo e invece, giustamente anche, l'onore è toccato a Palanca. Vedere gli occhi delle persone, anche ultras miei amici, così emozionati mi ha fatto capire molte cose. Anche cosa significa Totti per i romanisti. Quindi non la darei così facilmente".