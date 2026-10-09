Taekwondo, Bossolo non si ferma: a Parigi arriva la terza medaglia consecutiva

Antonino Bossolo ancora a medaglia. Parigi, ancora una volta. Due anni dopo lo storico bronzo paralimpico, il primo nella storia del ParaTaekwondo italiano, l’azzurro torna nella città che ha segnato la sua carriera e conquista un’altra medaglia di bronzo. Dopo gli argenti ottenuti a Roma e a Muju, in Corea del Sud, Bossolo centra così il terzo podio consecutivo nel circuito delle Grand Prix Series, aggiungendo altri punti preziosi al proprio ranking nella corsa verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

La giornata dell’azzurro comincia direttamente dai quarti di finale contro il georgiano Giorgi Nikoladze, numero 5 del seeding. Bossolo si impone per due round a zero: il primo è il più combattuto e si chiude sul 3-2, mentre nel secondo l’italiano prende nettamente il controllo dell’incontro, imponendosi per 16-0.

In semifinale il livello della sfida si alza. Di fronte c’è il brasiliano Valter Sedano Delfino De Oliveira, numero 8 del tabellone, in un combattimento molto più equilibrato e tattico. Bossolo conquista il primo round per 3-2, ma nei due successivi la sfida resta in perfetto equilibrio: entrambi terminano in parità, prima 4-4 e poi 5-5, con il brasiliano che riesce ad aggiudicarseli grazie al maggior numero di tocchi alla corazza.

Per Bossolo arriva così un altro bronzo, una medaglia che dà continuità ai risultati delle ultime settimane e ulteriore fiducia in vista degli ultimi grandi appuntamenti della stagione.

Bossolo, cosa ha detto dopo il bronzo di Parigi

«Arrivavo a questa gara dopo un periodo nel quale non sono riuscito ad allenarmi con continuità a causa dell’infortunio al piede rimediato dopo la Corea e oggi non ero al meglio della condizione – ha commentato Bossolo –. Ho cercato comunque di dare il massimo e resta un po’ di amarezza per come è terminata la semifinale. Guardo però il bicchiere mezzo pieno: torniamo a casa con punti importanti per Los Angeles. Adesso l’obiettivo è recuperare al meglio, perché ci aspettano il Mondiale e il Grand Prix Final, due appuntamenti molto importanti. Bisogna pensare a una gara alla volta e farsi trovare pronti».

Il prossimo obiettivo per Bossolo sarà il Mondiale di ParaTaekwondo, in programma in Corea del Sud dal 20 al 22 novembre, seguito una settimana più tardi dal Grand Prix Final di Astana. Due appuntamenti con tanti punti ranking in palio e un finale di stagione che può già avere un peso importante nel percorso verso la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

Si ferma invece ai sedicesimi il cammino di Suemi Ricci e Giulia Cassar. Nella K44 -52 kg Ricci cede 2 round a 0 alla messicana Elsa S. Koyama Tamayo mentre nella K44 -65 kg Cassar viene superata 2 round ad 1 da Diana Abuziarova al termine di tre round combattuti.

Oggi torna invece protagonista il Taekwondo olimpico con Simone Alessio, impegnato nella categoria +80 kg. Per l’azzurro sarà il ritorno sui campi di gara dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni dal Grand Prix di Roma e, anche per lui, Parigi avrà un significato speciale: proprio nella capitale francese, due anni fa, conquistò il bronzo ai Giochi Olimpici.