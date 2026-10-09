Sardinia Grand Slam: la costanza premia Maramenides, Nolot si sente “a casa” 

Uomini: tra i quattro litiganti, il quinto "gode"

Maramenides è stato il più costante nell'interpretare la brezza leggera e molto oscillante, con picchi iniziali di circa dieci nodi ma successivamente fra i sei e i sette, concludendo la giornata in vetta grazie a due secondi e un terzo posto. "Nella prima gara sono andato molto bene - racconta Cameron - sono riuscito a fare una buona partenza e a condurre bene fino al primo gybe. Nella seconda il vento era super leggero, era difficile rimanere in piedi. La terza è stata un testa a testa tra me e Riccardo (Pianosi), poi ho concluso bene la giornata andando al comando. Amo Quartu Sant’Elena, soprattutto quando c’è vento leggero come oggi è perfetto. Penso che nei prossimi giorni avremo delle condizioni diverse, vedremo. Ma oggi è stato molto bello gareggiare in queste condizioni". Al secondo posto inizialmente c'era Riccardo Pianosi, campione del mondo a Quartu Sant'Elena un anno fa. Il marchigiano, quartese d'adozione, scartava una caduta nella seconda regata e si gode un andamento in crescendo, con un successo nella terza e una piazza d'onore nella quarta. Successivamente, è arrivato un ritiro dalla prima regata, che lo ha fatto scivolare al dodicesimo posto: "Condizioni difficili - commenta - e nelle prime posizioni ci siamo alternati molto. Nella seconda prova sono anche caduto e non sono riuscito a ripartire. Giornata un po' tricky, ma è ancora lunga e sarà un bell'evento". Il pomeriggio si era aperto con il successo parziale del ceco Vojtech Koska e si è chiuso con quello di Noah Runciman, rispettivamente terzo e secondo della generale. In mezzo, anche una vittoria per l'altoatesino Flavio Marx.

Donne: Nolot senza rivali, Laporte terza

Lauriane Nolot ha lasciato poco spazio alle rivali sin dalla prima delle quattro regate femminili. La campionessa mondiale ed europea in carica, già vincitrice del Sardinia Grand Slam nel 2021 e nel 2023, si è imposta nella prima regata, ripetendosi poi altre due volte. "È fantastico, vengo al Poetto ogni anno da quando ho iniziato. E credo che il Sardinia Gran Slam sia un bellissimo evento. Oggi c'erano condizioni difficile per tutti - ha spiegato Lauriane - che a me però piacciono molto perché sono utili per lavorare sulle proprie abilità con vento leggero. Inizialmente mi sentivo un po' arrugginita, ma sono stata autrice di buone partenze e buone scelte strategiche: mi sono divertita, come sempre ci sono alcune fra le migliori atlete al mondo e possiamo allenarci e spronarci a vicenda". A spezzare il dominio di Nolot, nella terza prova, è stata la sua connazionale Lysa Caval. Nella bagarre alle loro spalle spicca, per ora, l'azzurra Tiana Laporte, mentre non hanno trovato continuità né Lily Young né Elena Lengwiler, rispettivamente sesta e nona. "Sono molto contenta - il commento di Caval - perché era da un annetto che non gareggiavamo con condizioni di questo tipo. Sono state regate davvero divertenti, ho commesso qualche errore ma mi sto divertendo. Ora per i prossimi due giorni ci aspettiamo un vento molto più forte, ma qui in Sardegna ci si diverte sempre".

Uomini, la classifica dopo 4 regate (1 scarto)

1. Kameron Maramenides 7.0 punti (Totale 18.0)

2. Noah Runciman 9.0 (tot. 21.0)

3. Vojtech Koska 9.0 (tot. 20.0)

4. Sam Dickinson 13.0 (tot. 20.0)

5. Flavio Marx 14.0 (tot. 24.0)

Donne, la classifica dopo 4 regate (1 scarto)

1. Lauriane Nolot 3.0 punti (Totale 5.0)

2. Lysa Caval 7.0 (tot. 19.0)

3. Tiana Laporte 11.0 (tot. 16.0)

4. Maya Ashkenazi (ISR) 13.0 (tot. 25.0)

5. Svetlana Trusova (AIN) 14.0 (tot. 26.0)

Programma e live streaming

Il programma del Sardinia Grand Slam prosegue giovedì 8 ottobre, con appuntamento pomeridiano a partire dalle 14, salvo ovviamente variazioni legate alle previsioni meteo. Aggiornamenti sui canali ufficiali della IKA - International Kiteboarding Association e sui social del Sardinia Grand Slam. Sabato 10 e domenica 11 ottobre le immagini del Sardinia Grand Slam di Formula Kite saranno trasmesse live in streaming sulle piattaforme Facebook e Youtube dell’evento e di IKA.

L'organizzazione

Organizzato da GLEsport con la collaborazione tecnico-sportiva di Chia Wind Club, il Sardinia Grand Slam si disputa sotto l’egida di World Sailing (la Federazione Internazionale della Vela) e IKA (la Federazione internazionale di Kiteboarding), oltre alla FIV – Federazione Italiana Vela. Il Sardinia Grand Slam gode del contributo e del patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, il Sardinia Grand Slam si avvale inoltre del contributo e del contributo e patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena. Partner del Sardinia Grand Slam è anche USE.