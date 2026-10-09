ACES Video Awards 2026, a Macerata trionfano Napoli e Taranto 

Lo sport come strumento di inclusione, identità territoriale, promozione turistica, sostenibilità e crescita delle comunità. È questo il filo conduttore della sesta edizione degli ACES Video Awards, il premio internazionale promosso da ACES Italia, che si è concluso a Macerata nell’ambito della XVI edizione dell’Overtime Festival. L’edizione 2026, condotta dal giornalista Marco Ardemagni, ha confermato la crescente dimensione internazionale del progetto: 27 produzioni provenienti da 9 Paesi e da due continenti, Europa e America, hanno raccontato attraverso il linguaggio audiovisivo il valore dello sport e il suo impatto positivo sui territori e sulle comunità. La manifestazione si è articolata in due giornate. L’8 ottobre, a Macerata, si è svolta la tavola rotonda dedicata al rapporto tra Sport, Digitale e Turismo nell’Era del Digitale, con la partecipazione delle amministrazioni concorrenti e un confronto sul ruolo della comunicazione digitale nella valorizzazione dei territori. Oggi, al Teatro Lauro Rossi, si è tenuta la cerimonia conclusiva con la proiezione dei video finalisti e la proclamazione dei vincitori. Particolarmente significativo il coinvolgimento del pubblico, chiamato a esprimere il proprio voto tra i video finalisti. Sono stati circa 350 gli studenti presenti in sala che hanno contribuito all’assegnazione del Premio del Pubblico. La presenza a Macerata di amministrazioni provenienti da diversi Paesi europei ha rappresentato, inoltre, un’importante occasione di confronto e di condivisione di esperienze, rafforzando la rete internazionale di ACES e il valore dello sport quale linguaggio comune tra città, regioni e comunità.

I vincitori degli ACES Video Awards 2026

La giuria ha assegnato i riconoscimenti alle amministrazioni e ai territori che si sono maggiormente distinti nelle diverse categorie:

• MIGLIOR VIDEO ASSOLUTO

ex aequo, Napoli e Taranto (Italia)

• CREATIVITÀ DIGITALE

ex aequo, Primorje-Gorski Kotar County (Croazia) – Porto-Gaia (Portogallo)

• TURISMO SPORTIVO

Isola d'Elba-Portoferraio (Italia)

• LEGAME CON IL CONTESTO SOCIALE, CULTURALE E TERRITORIALE

Ferrara (Italia)

• RILEVANZA RISPETTO AI VALORI DELLO SPORT

ex aequo, Agropoli (Italia) – Rzeszów (Polonia)

• PROMOZIONE DEI VALORI E DELLA PRATICA SPORTIVA

ex aequo, Saragozza (Spagna) – Pisa (Italia)

• INCLUSIONE SOCIALE E PROMOZIONE DEL FAIR PLAY

Bellaria Igea Marina (Italia)

• IMPATTO EMOTIVO

ex aequo, Palmi (Italia) – Eurocity of Guadiana (Spagna / Portogallo)

• SPORT E SOSTENIBILITÀ

Trieste (Italia)

• IDEA PROGETTUALE

Las Gabias (Spagna)

A questi riconoscimenti si è aggiunto il Premio del Pubblico, assegnato al Comune di Napoli, che ha conquistato il maggior numero di consensi da parte degli studenti e del pubblico presente alla cerimonia. Un anno straordinario per il Comune, che oltre al titolo di European Capital of Sport 2026, conquista il double all'ACES Video Awards 2026.

Una rete internazionale a sostegno del progetto

“Attraverso gli ACES Video Awards – le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli – vogliamo valorizzare non soltanto la qualità dei video, ma soprattutto le storie che raccontano. Ogni produzione rappresenta infatti una comunità, un territorio e una visione dello sport come strumento di crescita, inclusione e partecipazione. Il successo dell’edizione 2026 conferma la forza della rete ACES e la capacità dello sport di unire realtà diverse attraverso un linguaggio universale. Un sentito grazie a Overtime Festival per l’organizzazione l’ospitalità di questi due giorni, complimenti a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato a questa sesta edizione e a tutti i partner che hanno confermato il loro sostegno e patrocinio all’evento”. Gli ACES Video Awards si sono svolti in collaborazione con ICSC, Associazione Pindaro, ACES Cinema e Associazione Cineguida, realtà che hanno contribuito alla realizzazione e allo sviluppo di un progetto che unisce sport, audiovisivo, cultura e promozione dei territori. L'iniziativa ha visto giurati internazionali e nazionali, tra cui referenti di CONI, CIP, ANCI e USSI. Media partner dell’evento PrimaPress, Corriere dello Sport e Tuttosport, che hanno accompagnato e sostenuto la diffusione dell’iniziativa e dei suoi contenuti. Gli ACES Video Awards 2026 si inseriscono così nel percorso di crescita di un progetto che, edizione dopo edizione, ha consolidato la propria dimensione internazionale, diventando una vetrina dedicata alla creatività e alla capacità delle amministrazioni di raccontare lo sport come leva di sviluppo sociale, culturale e territoriale.