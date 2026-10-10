Circoliamo 2026, il programma del weekend e tutti i risultati

Entra nel vivo Circoliamo 2026 , l'evento che unisce i circoli storici di Roma all'insegna dello sport, della convivialità e dell'attenzione per il territorio. Dopo il week end inaugurale, si entra nel vivo delle competizioni, con le sfide del secondo settimana e i primi 'allori', in vista dell'attesissimo Final Day di sabato 17 ottobre.

Un sabato di grandi finali

Sono quattro le finali in programma in questo sabato 10 ottobre, tutte attesissime. Ad aprire il programma, alle 10, presso il Tennis Club Parioli, è stato il torneo di Tennis, che ha incoronato i 'padroni di casa' del Tennis Club Parioli.

Racchette ancora protagoniste alle 15, quando presso il Tennis Club Parioli, andrà in scena la finale del torneo di Padel, che vedrà protagonisti il TC Parioli, vincitore in semifinale nei confronti dello Sporting Club EUR, ed il Circolo Tennis Eur, che ha prevalso sul Circolo Canottieri Roma.

In contemporanea, sempre alle 15, appuntamento in piscina all'Aquaniene per la finale in fase unica del Nuoto.

Le finali in programma domenica

Domenica 11 ottobre sarà la volta di altre tre finali. A partire dalle 15:30 con la fase unica del Gin Rummy, che si svolgerà presso il Circolo Canottieri Aniene con questi accoppiamenti iniziali: Sporting Club Eur vs Circolo Tennis Eur; Reale Circolo Canottieri Tevere Remo vs Tennis Club Parioli; Circolo Canottieri Aniene vs Circolo Canottieri Roma; Circolo Magistrati Corte dei Conti vs Circolo Canottieri Lazio.

Alle 18, in contemporanea, spazio ai gol: al Circolo Canottieri Lazio per il torneo di Calcio a 5 si affronteranno le vincenti delle semifinali tra Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e Circolo Canottieri Aniene (in programma oggi, sabato 10 ottobre, alle 18) e tra Tennis Club Parioli e Circolo Canottieri Lazio (in programma oggi, sabato 10 ottobre, alle 19). Al Tennis Club Parioli si deciderà invece il torneo di Calcio a 8 con la finale tra il Circolo Canottieri Aniene ed il Tennis Club Parioli.

Sempre alle 18, avrà luogo presso il Tennis Club Parioli, la finale del torneo di Pool 8-15.

Tutti i risultati già conseguiti

Alcune discipline hanno già eletto i propri vincitori. Nel Biliardo all'italiana primo posto per il Circolo Canottieri Aniene, mentre nelle Boccette ad imporsi è stato il Circolo Canottieri Roma. Nel Tennis Tavolo, disputato in fase unica, a prevalere è stato il Circolo Tennis EUR. Nel Bridge successo dello Sporting Club Eur e nel Burraco del Circolo Magistrati Corte dei Conti. Infine le vittorie del Circolo Canottieri Aniene sia nel Rowing, che nel torneo di Gof.