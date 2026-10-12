Circoliamo 2026, tutti i risultati in vista del Final Day
Il secondo weekend dell'evento Circoliamo 2026 ha regalato spettacolo e grandi emozioni, con le finali di 14 discipline che, dallo sport alle carte, hanno visto sfidarsi, all'insegna della sana rivalità e della convivialità, i dieci Circoli Sportivi Storici di Roma. Sabato prossimo, 17 ottobre, il Final Day, con l'ultima gara, la Corsa Campestre, a chiudere la manifestazione e a precedere le premiazioni e il grande party che si terranno al Roma Polo Club.
Aspettando la campestre, tutti i circoli vincitori
Partecipare, incontrarsi, condividere, questi i principi base di Circoliamo edizione 2026, che però ha anche messo in palio punti preziosi e adrenalina per atleti, soci e famiglie coinvolti a vario titolo nell'evento. Ecco allora i risultati, platonici quanto si vuole, ma sempre motivo d'orgoglio.
Biliardo all'Italiana: vince CC Aniene
Boccette: vince CC Roma
Pool 8-15: vince cc Aniene
Tennis: vince TC Parioli
Padel: vince CT Eur
Calcio a 5: vince CC Lazio
Calcio a 8: vince Aniene
Tennis Tavolo: vince CT EUR
Bridge: vince Sporting EUR
Burraco: vince Corte dei Conti
Gin Rummy: vince CC Aniene
Nuoto: vince CC Aniene
Rowing: vince CC Aniene
Golf: vince CC Aniene
Corsa Campestre: finale il 17-10 presso il Roma Polo Club (ore 15:30)
Gran finale al Roma Polo Club
A chiudere il cammino sarà dunque la corsa campestre a staffetta, sul campo grande del Roma Polo Club. A partire dalle 15:30, dodici partecipanti per squadra, dagli Under 35 agli Over 60, si alterneranno fino al traguardo. Quindi calerà l'adrenalina e dopo le premiazioni arriverà il gran finale, gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online sul sito della manifestazione, scandito dal food lounge e, dalle 18 alle 24, dal Party-DJ Set a cura di Dimensione Suono Roma, media partner ufficiale dell’evento per tutta la sua durata.
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