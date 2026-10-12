Campionato italiano di Polo U.S. Polo Assn., trionfa l'Acquedotto Romano

Peter e Lavinia Elser, Patricio Gaynor, Giulio Rodinò, Segundo Copello: eccoli, i nuovi campioni d'Italia di Polo. Un titolo, quello dell'Acquedotto Romano-Brighton College Polo Team, arrivato grazie al 9-5 1/2 sull'UnoAerre-Pier.Gio.Investments Polo Team, in una giornata finale vissuta su due campi. Viste le valutazioni sulle possibili condizioni meteo che avrebbero potuto portare a una soluzione alternativa, erano infatti stati previsti e allestiti due campi di gara: dopo diversi sopralluoghi, si è deciso di far disputare le partite decisive all'Acquedotto Romano, con il Roma Polo Club che ha invece ospitato un'esibizione nel corso della giornata conclusiva del campionato italiano e le premiazioni.

È stato il segretario generale della Federazione Italiana Sport Equestri Simone Perillo - alla presenza della consigliera federale Maria Grazia Cecchini e del responsabile del dipartimento Polo Alessandro Giachetti - a premiare le squadre partecipanti a questa edizione speciale del campionato italiano, nell'anno del centenario della FISE: a chiudere al terzo posto è stata La Cavallerizza-Autocentri Balduina Polo Team, grazie al 9-7 nella finale per il bronzo su S&K-Castelluccia-Christie's Polo Team, mentre Felix Beguerie è stato il capocannoniere con 15 gol. Ma è stata festa per tutti, in una giornata che ha richiamato il grande pubblico al Roma Polo Club, con le finali del campionato italiano di Polo come sempre legate a Polo for Smiles, l’evento di beneficenza per sostenere la missione di Operation Smile, impegnata a garantire cure e assistenza medica a bambini e adulti nati con malformazioni del volto nei Paesi a basso e medio reddito. Ad aggiudicarsi il premio 'Ladies Hat' per il cappello più creativo è stata Simona Cappella, proprietaria di Autocentri Balduina, premiata da Georgia Vitetti Martini.

"Credo che la collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri stia dando grandi frutti - le parole di Stefano Giansanti, presidente del Roma Polo Club e capitano della Nazionale italiana di Polo -. Il Polo è uno dei pochi sport di squadra nel mondo di chi ama i cavalli: uno sport tecnico, ma insegna molte altre cose. La condivisione, il saper fare squadra, condividere principi, i momenti della vittoria e anche quelli delle sconfitte. L'insegnamento che arriva dal Polo dentro e fuori dal campo deve essere da esempio per tutti noi e per tutti quelli che si avvicinano al nostro sport e allo sport in generale. E grazie a questa capacità di fare squadra, è da molti anni che con Operation Smile siamo una cosa unica nel sostenere i bambini bisognosi in ogni parte del mondo".