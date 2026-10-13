World Skate Games: Italia sale a quota 34 medaglie ai Mondiali di Asunción

L’Italia sale ai piani alti del medagliere provvisorio dei World Skate Games di Asunción , quando manca una sola settimana alla conclusione della manifestazione mondiale dedicata a tutti gli sport su rotelle. L’evento partito lo scorso 2 ottobre andrà avanti fino a domenica prossima 18 ottobre. Sono 34 le medaglie fin qui conquistate dal Team Italia: 11 ori , 11 argenti , 12 bronzi . Gli azzurri si portano in testa. Seconda la Francia con 10 ori e 29 medaglie. Lotta ancora apertissima per la vittoria finale, con la squadra italiana che in Paraguay difende il titolo conquistato nel 2024, nei mondiali di casa. WSG ASU26 con numeri incredibili: 11 sport , 40 discipline , oltre 90 paesi coinvolti e più di 10.000 atleti partecipanti. Un appeal internazionale sempre più in crescita. Una vera community quella degli sport su rotelle che spazia alle discipline più tradizionali del pattinaggio agli urban e action sport come lo skateboarding.

Hockey Inline Junior: Siamo Campioni del Mondo!

Non ci sono parole per descrivere le emozioni. La Nazionale Junior Maschile di Hockey Inline è campione del mondo. In finale ai World Skate Games di Asunción gli azzurri battono la Francia per 7 a 5 e si prendono un oro storico, al termine di un percorso mondiale da imbattuti. Una finale al cardiopalma, aperta fino all’ultimo secondo. L’Italia parte forte. La Francia risponde. Una gara testa a testa con gli azzurri che non si scompongono mai. Prima pareggia Riccardo Quartuccio, su assist di Mattia Guerriero. Poi Meconi, ancora lui, completa una tripletta pesantissima con due reti nel giro del primo tempo e riporta l’Italia in vantaggio. Si va avanti fino a 41 secondi dalla sirena, quando è Riccardo Quartuccio a chiudere i conti con il 7-5 che vale l’oro. Per lui, 20 le reti personali in questo Mondiale e il premio di miglior giocatore della manifestazione. “Medaglia d’oro storica - ha commentato il CT Luca Rigoni - Battere in finale la Francia è stata una soddisfazione enorme, di continuità al lavoro che stiamo facendo con questi giovani. Quest’anno siamo sul tetto del mondo per la prima volta. Ci sono poche parole, onestamente: devo ringraziare tutti i giocatori e tutto lo staff per quello che hanno fatto”.

Brivio e Savi coppia d’oro del Free Jump. Bronzo per Demuru nella battle

Doppietta azzurra nel Free Jump dell’Inline Freestyle. Francesca Brivio e Gianmarco Savi conquistano il titolo iridato Senior e regalano all’Italia due medaglie d’oro di grande prestigio. Dopo il mancato podio nel Classic Slalom, la spedizione azzurra cambia marcia e si regala una giornata da incorniciare. Azzurri protagonisti di due prestazioni straordinarie. Francesca Brivio non tradisce le attese e ribadisce la propria leadership nel Free Jump Senior femminile. Già campionessa del mondo nel 2025 a Singapore e medaglia d’argento ai World Skate Games 2024 di Roma, l’azzurra conquista un nuovo titolo iridato superando l’asticella a 135 centimetri. Una prova di grande solidità e concentrazione, che le permette di precedere la russa Alena Efimova e la francese Maryin Burasovitch. La giornata azzurra si completa con l’impresa di Gianmarco Savi, che conquista il titolo mondiale nel Free Jump Senior maschile con un salto da 165 centimetri. Dopo l’argento ai World Skate Games 2024 e il bronzo iridato conquistato a Singapore nel 2025, l’azzurro compie il definitivo salto di qualità e sale sul gradino più alto del podio. Una vittoria dal peso specifico ancora maggiore, considerando l’altissimo livello della competizione: per la prima volta, quattro atleti sono riusciti a superare la misura dei 165 centimetri. Bottino alla voce medaglie che per l’Italia aumenta, grazie al bronzo conquistato da Lorenzo Demuru, protagonista di una prestazione eccellente. Nella battle slalom senior uomini, l’italiano sale sul terzo gradino del podio. Oro per il russo Pavel Matveev, argento per l’atleta della Cina Taipei, Chen Chien Ting.

Inline Slalom. Oro mondiale per Cesaris. Quattro le medaglie azzurre

Non poteva iniziare meglio il World Skate Games 2026 per l'Italia di Inline Slalom. Quattro medaglie arrivate dalle tre gare delle prime due giornate, in programma a Cerro Lambarè. Ancora dominante Lorenza Cesaris: dopo la vittoria della Coppa del Mondo, è prima ai Mondiali di Slalom gigante femminili. Costruisce il suo oro già nella prima run, ma nella seconda fa ancora meglio, strappando un 27'06", un secondo davanti alla tedesca Elea Borsig. Alla somma dei tempi delle due run, Lorenza è avanti di due secondi e mezzo sulla Borsig e sulla croata Tomsic. Nello slalom gigante maschile l'oro va allo spagnolo Menendez, ma truppa italiana che occupa le posizioni dalla seconda alla quinta. Mattia Pe è il migliore degli azzurri; Argento per soli 3 centesimi (53'27") rispetto a David Fiorot, che è Bronzo (53'30"). Mattia Pe, dopo l'argento nel Gigante, centra anche il Bronzo nello Slalom e porta a casa la quarta medaglia per il team Italia nell'Alpine Inline Slalom. La gara va al tedesco Sing, davanti allo spagnolo Menendez. Due ori, un argento e un bronzo nella terza giornata di gare: la Nazionale guidata dalla CT Rossana Castelli firma un’altra straordinaria impresa ai Mondiali in Paraguay. Nella combinata arriva un nuovo, travolgente successo: Lorenza Cesaris è ancora d’oro! Nella categoria Senior femminile, l’azzurra conquista il titolo mondiale della combinata e aggiunge un altro trionfo al suo splendido percorso in Paraguay. Dopo l’oro nel gigante, Lorenza torna sul gradino più alto del podio. Nella Senior maschile, il risultato è da incorniciare: oro per Cristian Rondi e argento per Mattia Pe. Una doppietta azzurra! A completare questa giornata di festa arriva il bronzo di Giulia Gamba nella categoria Juniores. Una medaglia preziosa, che dà luce anche al futuro della Nazionale e rende ancora più bello il bilancio della combinata.

Artistico Inline: Oro per Sofia Ciacia e tre medaglie d’argento azzurre

È iniziata con la specialità dell’Inline l’avventura iridata del pattinaggio artistico ai World Skate Games 2026. Un esordio che, dopo gli short di mercoledì 7 ottobre, ha aggiunto quattro importanti medaglie al bottino dell’Italia: una d’oro e tre d’argento. Con la sua “Carmen”, Giorgia Panebianco conquista la prima medaglia della giornata nella prova junior: un argento con 116,27 punti. È poi la volta della Senior femminile, dove Sofia Ciacia centra il titolo di campionessa mondiale, dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno a Pechino. Nonostante qualche sbavatura, l’azzurra vola sul primo gradino del podio con “Spirit of Mexico”, totalizzando 127,92 punti. Mantiene invece il secondo posto anche dopo lo short l’altra atleta della Nazionale italiana, Clara Barattoni, con 119,64 punti e il programma “The Violin”. Bronzo per l’Argentina con Giuliana Scamarda (111,07). La giornata di gare si chiude con la quarta medaglia per l’Italia: questa volta è Elvis Martinello, con il suo programma sull’Intelligenza Artificiale, a piazzarsi al secondo posto con 160 punti, alle spalle di Yi-Fan Chen (183,28) di Chinese Taipei e davanti al russo Egor Tomilin (104,64).

Pattinaggio Artistico: Baldo centra l’oro, argento a Costagliola, bronzo per Biondi

Ad Asunción l’Italia dell’artistico brilla. Tre medaglie nel programma libero individuale. La giornata di sabato 10 ottobre regala alla Nazionale azzurra un oro, un argento e un bronzo, confermando la competitività del pattinaggio artistico italiano sulla scena internazionale. A salire sul gradino più alto del podio è Victoria Baldo, nuova campionessa mondiale Junior con il suo programma ispirato a “Il Gattopardo”. L’azzurra conquista il titolo con 196.00 punti complessivi, difendendo il vantaggio sulla portoghese Rita Azinheira, seconda con 194.00. Completa la festa italiana Costanza Biondi con un coinvolgente “This is Africa”, medaglia di bronzo con 177.29 punti. “Sono un’appassionata di letteratura, per questo con il mio team abbiamo scelto un programma su “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa - racconta la neo campionessa mondiale Victoria Baldo - Ho lavorato sodo per ottenere questa medaglia, la sognavo con tutto il cuore”. Nel maschile arriva un altro risultato di prestigio grazie ad Alessandro Costagliola, che ottiene la medaglia d’argento con 239.93 punti e il suo “Schiaccianoci”. L’azzurro si arrende soltanto allo spagnolo Joao Cruz, campione mondiale con 255.75 punti.

Pattinaggio Corsa: Chiumiento sul tetto mondiale dei 200

Sofia Paola Chiumiento conquista l'oro nei 200 metri Junior Dual Time Trial e regala all'Italia la prima medaglia della Corsa ad ASU26. La senese della Mens Sana centra così il suo ottavo titolo mondiale di categoria. Competizione della Corsa che in questi World Skate Games 2026 è condizionata dal maltempo. Pioggia e vento stanno creando non pochi problemi agli atleti e allo svolgimento delle gare. La prima giornata è iniziata con le qualificazioni dei 5000 metri a punti e dei 200 metri Dual Time Trial, per Junior e Senior. Gare utili per rompere il ghiaccio, prendere confidenza con il ritmo gara e conoscere meglio una pista caratterizzata da curve piuttosto piatte. A rendere la giornata ancora più impegnativa è stato il vento, presente con una certa intensità per tutta la giornata e particolarmente importante da considerare nelle gare sulle lunghe distanze, anche dal punto di vista tattico. “È stato un lungo percorso, iniziato quattro anni fa nella categoria Junior - ha detto la Chiumiento a fine gara - Non sono stati anni scontati: abbiamo lavorato tanto, stagione dopo stagione, e il livello è sempre stato molto alto. Sono davvero contenta di questo risultato”.

Scootering: Stefano Marzella è ancora d’argento

Nazionale italiana che chiude il Mondiale di Street Scootering (Monopattino) con risultati importanti, mostrando un movimento in crescita sulla scena internazionale. Spicca la medaglia d’argento dello junior Stefano Marzella, che conferma la seconda piazza conquistata nel 2025 a Sakai, in Giappone e ribadisce il proprio valore tra i giovani talenti della disciplina. Segnali positivi anche nella categoria Men’s Pro, dove gli azzurri sfiorano un risultato storico per l’Italia, chiudendo con un ottavo e un tredicesimo posto. Piazzamenti che testimoniano i progressi compiuti e il lavoro portato avanti per consolidare la presenza del nostro Paese ai massimi livelli dello Street Scooter mondiale. “Un altro passo avanti per il freestyle scooter italiano - ha commentato Stefano Viotti, responsabile del settore tecnico - Dietro questi risultati ci sono mesi di lavoro, sacrifici e allenamenti. Sono orgoglioso dell’impegno dimostrato da tutti i ragazzi e del percorso che stiamo costruendo insieme”.

Hockey Pista: 30 anni dopo l’Italia femminile torna sul podio mondiale con il bronzo

L'Italia si mette al collo la medaglia di bronzo nel Campionato Mondiale Femminile dopo 30 anni. Era il 1996 e le Azzurre vincevano la medaglia d'argento. Ora le 10 ragazze di Valerio Antezza centrano un altro traguardo storico, importantissimo per tutto il movimento femminile, dopo sei bronzi europei e quattro mondiali chiusi nella top four. Strepitosa partita delle Azzurre che battono di nuovo l'eterno rivale del Portogallo per 3 a 2. C'è il segno di due generazioni di hockeyste nel risultato: Bertinato classe 2007, Ghirardello classe 2009 e Tamiozzo, 1998. Una partita di sacrificio soprattutto in difesa, proteggendo un clamoroso 3-0 costruito in 27 minuti di gioco: Veronica Caretta, classe 2000, ha chiuso la saracinesca, risultando decisiva per il successo finale. La festa è grande al triplice fischio finale, un traguardo di due generazioni di atlete che hanno portato l'Italia oggi a conquistare il bronzo Mondiale.