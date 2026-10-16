Da Napoli a Zurigo: Lyòn Tempo si gioca un posto sul palco della Red Bull Dance Your Style World Final
Da Napoli a Zurigo, con un obiettivo preciso: conquistare un posto tra i migliori dancer al mondo. Lyòn Tempo, vincitore della tappa italiana, rappresenterà l'Italia alla Red Bull Dance Your Style World Final, in programma sabato 24 ottobre all'Hallenstadion di Zurigo, la più grande arena della città svizzera.
Per Lyòn sarà l'occasione di misurarsi con alcuni dei nomi più forti della scena internazionale nella sesta edizione della finale mondiale di Red Bull Dance Your Style, la competizione di danza freestyle uno contro uno che mette al centro improvvisazione, personalità e capacità di interpretare la musica. Nessuna giuria tecnica, nessun punteggio: a decidere chi prosegue nella battle è soltanto il pubblico.
Il pubblico decide, ora da tutto il mondo
Nessuna coreografia preparata, nessun brano scelto in anticipo. I dancer salgono sul palco senza sapere quale traccia accompagnerà la loro performance e si affrontano testa a testa affidandosi esclusivamente a talento, musicalità, creatività e stile personale.
La selezione musicale può cambiare completamente da un round all'altro, passando dalle hit del momento ai grandi classici pop, hip-hop, funk, rock e oltre. È proprio questa imprevedibilità a rendere ogni sfida unica: pochi secondi per ascoltare, reagire e trasformare la musica in movimento.
Non è prevista una giuria tecnica: è il pubblico a stabilire chi avanza nel tabellone a eliminazione diretta. E nel 2026 questa formula fa un ulteriore passo avanti. Per la prima volta il voto supererà i confini dell'arena: potranno partecipare anche gli spettatori collegati alla diretta sul canale YouTube ufficiale Red Bull Dance, trasformando la World Final in una battle realmente globale.
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