Il futuro dello sport passa dai media: a Milano il MAF 2026

MILANO – Cambiano gli schermi, i linguaggi e le abitudini degli spettatori. Cambia, insieme a loro, la filiera che porta lo sport dal campo al pubblico: organizzazioni sportive, produttori, operatori tecnologici, piattaforme e professionisti dell’informazione devono confrontarsi con processi sempre più interconnessi. Il Multimedia Audiovisual Forum 2026 ha dedicato a questa evoluzione una parte centrale della sua quarta edizione, svoltasi il 15 ottobre a Milano.

Il confronto negli spazi di Kready ha attraversato le diverse fasi della vita di un contenuto, dalla sua creazione alla distribuzione, fino alla capacità di generare attenzione e mantenere una relazione con gli spettatori. Per lo sport, questa trasformazione riguarda sia il lavoro produttivo sia quello delle società, delle leghe e delle federazioni. La disponibilità di nuove tecnologie amplia le possibilità del racconto, mentre la frammentazione dei consumi richiede di ripensare formati, competenze e modalità di comunicazione.

Un esempio di queste connessioni è arrivato dalla sessione “Sport, contenuti e valore del brand”, con Consuelo Mangifesta, responsabile comunicazione della Lega Volley Femminile, e Federico Zurleni, Chief Business Officer della CEV. Il contributo della Lega Volley Femminile ha inserito nel dibattito la prospettiva di chi accompagna il racconto di un campionato e delle sue protagoniste, lavorando sulla riconoscibilità della competizione e sul rapporto con le persone che la seguono.

La comunicazione di una lega mette in relazione l’identità delle singole squadre con quella del campionato, offrendo al pubblico occasioni per conoscere atlete, società e storie. Un lavoro che prosegue tra una giornata e l’altra e che può contribuire ad avvicinare nuovi appassionati, rafforzare le community e costruire valore per i partner. La dimensione europea portata dalla CEV ha ampliato la riflessione sulle opportunità del prodotto volley, collegando il tema dei contenuti a quello delle audience e dello sviluppo delle relazioni commerciali.

Il rapporto con i nuovi pubblici è tornato nella sessione “Platforms & New Audiences”, con i contributi di Twitch, Google e YouTube. Una discussione sui cambiamenti che coinvolgono anche la fruizione sportiva, sempre più distribuita tra piattaforme e modalità di visione differenti. Al giornalismo sportivo e all’utilizzo dei dati è stato dedicato il keynote di Enrico Turcato, responsabile editoriale di Opta Italia, “Beyond the Score – Quando i dati diventano racconto”: un approfondimento sul passaggio dal numero alla sua interpretazione.

Il Forum ha accompagnato inoltre una trasformazione dell’Associazione promotrice: HD Forum Italia diventa Media Innovation Forum Italia. A vent’anni dalla fondazione, la nuova denominazione e il nuovo Statuto ampliano il perimetro associativo per coinvolgere le diverse professionalità dell’ecosistema dei media, dalla produzione alle piattaforme, dalle infrastrutture alla ricerca e all’innovazione.