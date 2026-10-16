Cecilia Pampinella è campionessa del mondo Sprint: trionfo ai Mondiali di Stand Up Paddling

Cecilia Pampinella è campionessa del mondo Sprint . Sulle acque del lago di Paola, a Sabaudia, la ventenne azzurra conquista il primo titolo iridato Senior della carriera ai Campionati del Mondo di Stand Up Paddling , organizzati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak con il supporto del Ministro per Sport e i Giovani, il contributo della Regione Lazio e la collaborazione della Marina Militare. La portacolori dell'Aeronautica Militare, già campionessa europea in carica nelle specialità Sprint, Technical e Long Distance, si conferma la più veloce sulle acque del Lago di Paola a Sabaudia, facendo registrare il miglior tempo della finale in 28.69. Tempo che le permette di chiudere davanti alla portoricana e tre volte campionessa del mondo, Mariecarmen Rivera , argento in 28.90, e alla polacca Hanna Kaminska, bronzo in 28.96.

"È incredibile - le sue prime parole dopo il trionfo -. Ho cercato di pensare solo alla gara, guardavo solo la linea del traguardo e nell'ultima parte ho cercato di spingere al massimo. Fare tutto questo in un Mondiale in casa lascia senza parole. Sono super felice di aver vinto qui a Sabaudia e di aver portato in alto i colori italiani".

Nella giornata di sabato, Pampinella andrà nuovamente a caccia di una medaglia nella specialità della Technical race, una gara con partenza in linea che si sviluppa su un percorso di 900 metri con sei boe da superare, mentre domenica sarà impegnata nella Long Distance, una gara di resistenza sulla distanza dei 12 chilometri, sviluppata su un percorso di 3 chilometri (4 giri).

Le altre gare open

Nella finale maschile l'oro va al lituano Vadim Korobov in 23.31, davanti agli spagnoli Sergio Cantoral (24.05) e Manuel Hoyuela (24.38). Sesto posto per Filippo Mercuriali in 24.67 nella finale B, dove Tommaso Pampinella è ottavo in 24.94. Nella finale C femminile arriva il secondo posto di Bianca Scarangella con una prova chiusa in 30.95, mentre Laura Nitti è settima in 32.48. JUNIOR - Quinto posto di Sveva Sabato in 31.54 nella finale A maschile, appena davanti a Lisa Venturelli (31.68); l'oro va alla ceca Pavlina Kankova (30.14), davanti alla greca Ioanna Papadimitriou (30.47) e alla spagnola Nuria Chiquero (30.93). Claudia Postiglione si aggiudica il primo posto nella finale B femminile con il tempo di 29.64, mentre Preziosa Chiarelli è settima in 32.40. Al maschile, Gianluca Corriero è sesto in 25.14 nella finale vinta dal rumeno Matei Barbu (23.74) davanti al tedesco Marlon Daskiran (23.96) e al portoghese Lourenco Viveiros (24.14).

Il programma

Sabato 17 spazio all'assegnazione delle medaglie nella Technical. Si parte con le ultime batterie alle 8:30, dalle 12:30 al via le semifinali, mentre il pomeriggio sarà interamente dedicato alle finali. Domenica 18 gran finale con le prove della Long Distance in programma lungo tutta la mattinata. Nel tardo pomeriggio, andrà in scena la cerimonia di chiusura.

Risultati e start list

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