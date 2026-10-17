Viaggio dentro i segreti del respiro con Mike Maric, il coach dei campioni: "Così si può vivere meglio"

Il respiro è la prima cosa che facciamo quando veniamo al mondo e l’ultima prima di morire. Possiamo resistere a lungo senza mangiare e senza bere, ma poco senza respirare. Già questo ci fa capire quanto sia importante nella nostra vita, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che una respirazione corretta ha tantissimi benefici sulla nostra salute, non solo dal punto di vista della longevità , ma anche della qualità della vita. Saper controllare il respiro è utilissimo per gestire ansia , stress e pressione eccessiva . Un diaframma sbloccato può aiutarci ad avere una giusta postura, migliorare la circolazione del sangue e la digestione.

Mike Maric, le tecniche insegnate ai campioni e ai "comuni mortali"

Dalla teoria alla pratica: per sperimentare tutto questo abbiamo fatto un ritiro di quattro giorni con Mike Maric, uno dei massimi esperti di respirazione, campione di apnea con alcuni record alle spalle, medico e docente universitario. Mike ha lavorato per anni con tanti atleti italiani di altissimo livello, e qualche leggenda, come Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Luca Dotto, Arianna Errigo, Igor Cassina, solo per citarne alcuni. A loro ha insegnato come gestire il respiro per migliorare le prestazioni atletiche con grandissimo successo. Adesso condivide più o meno le stesse tecniche con noi comuni mortali. "Il respiro è il primo indicatore di predicibilità della nostra salute - spiega Maric - dobbiamo imparare a respirare in maniera corretta. Tutti respiriamo, ma la differenza su come lo facciamo ci permette di allungare la vita. Gli effetti neuro e cardioprotettivi del respiro sono noti, come i benefici dati dalla gestione delle emozioni e della capacità di sapersi autocontrollare. Il respiro è l'elemento più semplice che caratterizza l'essere umano, ma è anche quello più automatico è di cui siamo meno consapevoli: in realtà rappresenta uno strumento potente a disposizione di tutti".

Dall'apnea al respiro e lo yoga: i benefici di un ritiro sulla longevità

In un ritiro a Rovigno, casa sua, Maric ha insegnato diverse tecniche di respiro, ma non solo. I 24 partecipanti hanno potuto fare dei semplici test medici basati sul respiro che hanno dato loro indicazioni preziose su alcuni parametri importanti. Inoltre, parte importante del percorso vista la grande esperienza di Mike in questo campo - con alcuni record alle spalle - sono stati gli esercizi in apnea in piscina, sotto il rigoroso controllo di uno staff qualificato. Tutti sono riusciti a tagliare il traguardo dei due minuti, e una signora che pensava di non riuscire a stare sott’acqua nemmeno pochi secondi ha superato addirittura i tre minuti. Risultati incredibili con pochi e semplici esercizi. Questo ha permesso di sperimentare in prima persona quanto l’apnea sia un booster per imparare a gestire lo stress, l’ansia e controllare la mente. È un grande aiuto non per uscire dalla nostra comfort zone, ma - come dice Maric - per allargare la comfort zone. Da non provare mai da soli però, sempre seguiti da specialisti. Emozioni forti anche con il bagno in mare fuori stagione, in acqua rigorosamente fredda, gestendo l’impatto con la temperatura tramite la respirazione. Una sensazione rigenerante pazzesca. Le sessioni di yoga in riva al mare e il bagno di gong di sera, sotto il tetto di un piccolo tempio in mezzo alla natura, hanno aiutato ad allungare i muscoli e rilassare la mente.

Gli esercizi che possiamo fare tutti a casa: bastano pochi minuti

Respirare è una medicina naturale, gratuita e veramente alla portata di tutti. Ci sono centinaia di esercizi che si possono fare comodamente a casa, bastano pochi minuti al giorno. "Un esercizio molto semplice è quello di chiudere gli occhi e portare attenzione a queste tre semplici domande: come sto respirando, dal naso o dalla bocca? Dove sento il mio respiro, più in alto sul torace o più in basso nell'addome, nel famoso diaframma?.Com'è il mio respiro, corto e frequente o lungo e profondo? Se noi portiamo l'attenzione a respirare con il naso ad avere un respiro lento, lungo e profondo e sentire che nasce dall'addome e poi si sposta verso l'alto, già questo è un primo semplice esercizio. Quante volte al giorno? Diciamo che dalle due o tre volte al giorno, due minuti di esercizio di respirazione hanno un effetto benefico a livello cardiaco e neurologico, ma anche a livello infiammatorio, di diminuzione del cortisolo e via dicendo".

La box briefing, respirazione a quadrato

E invece cosa possiamo fare quando siamo sotto pressione, per contrastare lo stress e l'ansia nelle nostre vite caotiche di tutti i giorni? "Un esercizio di respirazione veramente molto utile è la cosiddetta respirazione a quadrato, la box briefing: inspiriamo per 3 o 4 secondi, tratteniamo il fiato per altrettanti secondi, espiriamo sempre per 3 o 4 secondi e tratteniamo il fiato per altrettanti secondi. Quindi una sorta di quadrato, dove intervalliamo inspiro con ritenuta di respiro, espirazione di nuovo momento di apnea. Ripetere 3 o 4 volte questo ciclo respiratorio così strutturato e magari anche ripetersi un mantra tipo 'ok, ci sono, sto bene!', darsi degli input propositivi e anche imperativi, è una tecnica molto semplice, molto efficace, che se allenata ti permette di fare uno switch mentale immediato". Insomma, ricordiamoci di respirare bene. Quasi tutti soffriamo di infiammazioni e problemi legati allo stress e alle cattive abitudini. La buona notizia è che il processo è assolutamente reversibile. Il segreto è non ignorarlo, perché poi quando il danno è fatto, è più difficile tornare indietro. Come diceva un famoso slogan pubblicitario: meglio prevenire che curare.