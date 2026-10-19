Arriva “Roma Breast Days – Rema Roma per la vita”

Conto alla rovescia per la VI edizione della manifestazione “Roma Breast Days – Rema Roma per la vita” ideata e presieduta dal Professor Giovanni Dal Pra, UOC Chirurgia Plastica della ASL Roma1 - Direttore Generale: Giuseppe Quintavalle. L’evento si terrà il 29 e il 31 ottobre a Roma tra, le “Corsie Sistine” del Complesso Monumentale dell’Ospedale Santo Spirito in Saxia e l’immancabile Tevere. Ed è stato presentato oggi al Circolo Canottieri Tevere Remo oltre che da Giovanni Dal Pra, presidente del Congresso, da Andrea Granzotto, Presidente del Circolo, Daniele Masala e Raffaello Leonardo.

La Manifestazione ha i patrocini tra gli altri di Regione Lazio, Sanità Militare, Asl Roma1, Federazione Italiana Nuoto FIN, Federazione Italiana Vela FIV, SICPRE Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva ed Estetica, l’Italian College of Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery, AIGEF Associazione Italiana Ginecologia Estetica e Funzionale e ANISC l’Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi.

Il seguito evento si articola in due grandi appuntamenti: il congresso scientifico per riflettere sulle novità della ricerca e la regata sportiva di canottaggio sul Tevere. Sono due momenti ideati per unire salute, sport, solidarietà che si concentrano sui trattamenti dei tumori della mammella e soprattutto sull’importanza della prevenzione e della riabilitazione attraverso l’attività sportiva.

Quest’anno parteciperanno ben 16 equipaggi di sole donne che hanno testimoniato oggi con interventi toccanti.

Gli appuntamenti:

Giovedì 29 ottobre Corsie Ospedale Santo Spirito in Saxia, ASL ROMA 1

Ore 09.00 Apertura dei lavori e sessioni scientifiche del Congresso Breast days – Rema Roma per la Vita, cui seguiranno cinque sessioni scientifiche che termineranno alle 18.30, incentrato sullo screening, sulla diagnostica e sulle terapie oncologich

Venerdì 30 ottobre Corsie Sistine Complesso monumentale Santo Spirito in Saxia

Ore 9.00 Introduzione

9.30 Efficientamento generale delle Breast Units Intervento del professor Americo Cicchetti

Seguiranno cinque sessioni scientifiche che termineranno alle 18.00 incentrate sulla chirrgia demolitiva e ricostruttiva del tumore della mammella e sulla radioterapia.

Sabato 31 ottobre

9.00 – 13.00 Corsie Sistine Santo Spirito in Saxia

I giovani chirurghi nelle scuole italiane nella chirurgia senologica ricostruttiva ed estetica della mammella

L’importanza dello Sport nella prevenzione e nel recupero post tumore della mammella;

Presidenti Onorari dell’evento sono Valerio Cervelli, Direttore della Chirurgia Plastica, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Daniele Masala, Olimpionico, e Maurizio Valeriani Primario emerito di Chirurgia plastica.

Il Congresso è un appuntamento ormai consolidato che riunisce a Roma le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e l’affiatamento dell’equipaggio di un 8 Jole per la regata. L’evento rappresenta molto bene lo sforzo dell’Equipe Medica Multidisciplinare di una Breast Unit per aggiudicarsi la vittoria più grande: guarire le Pazienti.

Testimonial sono Simona Renata Baldassarre, Assessora alla Cultura e Pari Opportunità Regione Lazio, capitana dell’equipaggio, Maria Spena, Componente del CDA Sport e Salute, il Generale Medico Vincenzo Campagna, Ispettore Capo della Sanità Militare, Gianluca Franceschini Direttore della Chirurgia Senologica del Policlinico Gemelli, Pietro Saccucci Presidente AIGEF e Paolo Barelli Presidente della Federazione Italiana Nuoto.

Inoltre partecipano: Patrizia Frittelli, Direttore della Chirurgia Senologica dell’Ospedale Gemelli Isola, Annamaria Bianchi, Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e Capitana dell’equipaggio, Mimma Raffaele, Direttore della Unità di Oncologia Medica della ASL ROMA 1 e capitana dell’equipaggio, Emilia Migliano, direttore della chirurgia plastica-dermatologica del San Gallicano e capitana dell’equipaggio.

Le new entry delle capitane di equipaggio sono: Lucia Micheletti Maggiore medico della Sanità Militare, Emilia Covello Direttore della chirurgia senologica dell’Ospedale Santo Spirito, Donatella Possemato presidente dell’Associazione e sempre capitana La Mimosa

Per le Donne della Stampa la giornalista Claudia Cortegiani, capitana dell’equipaggio e l’attrice Livia Bonifazi, capitana dell’equipaggio Donne dello Spettacolo.

Infine Giovanna Coltelli, Direttrice dell’Ufficio Mostre della GNAMC, capitana dell’equipaggio.

Coordinatore della manifestazione sportiva Angelo Montana, con il coinvolgimento dei Circoli Canottieri di Roma: in particolare il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo Circolo Ondina.

Di seguito tutti gli equipaggi con le relative capitane:

1. Allieve ufficiali di Marina dell’Accademia di Livorno Giulia Interlandi

2. Donne dello spettacolo e della stampa Livia Bonifazi Claudia Cortegiani

3. Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Giovanna Coltelli

4. IFO San Gallicano Emilia Migliano

5. Incontra Donna Nicoletta Alborino

6. Istituto Superiore di Sanità Annamaria Bianchi

7. La mimosa Donatela Possemato

8. Ospedale San Filippo Neri Mimma Raffaele

9. Ospedale Santo Spirito in Saxia Emilia Covello

10. Policlinico Gemelli Giuliana Ceccarelli

11. Regione Lazio Simona Baldassarre

12. Sanità Militare di Roma – Celio Lucia Micheletti

13. Società Italiana di Ginecologia Estetica e Funzionale Novella Buscemi

14. Università Tor Vergata Irene Nunziata

Dragon boat:

15. Il rosa che osa Nunzia Macci

16. UGO Unite Gareggiamo Ovunque Cristina Vaccario



“Nelle sessioni scientifiche del Congresso che durerà ben tre giorni, verranno affrontati non solo gli aspetti chirurgici ma anche lo screening, la diagnostica, la predisposizione genetica, la terapia oncologica e la radioterapia. Cioè l’approccio di una equipe multidisciplinare il cui impegno comune consente di sfiorare il 90% di guarigioni: come un equipaggio affiatato di un 8jole che rema per vincere, cioè guarire”. Dichiara il professor Giovanni Dal Pra Presidente del Congresso.

