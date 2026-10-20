Desalu, staffetta a San Benedetto del Tronto tra i banchi di scuola del Liceo Scientifico Sportivo Rosetti

Fausto Desalu, campione olimpico della staffetta quattro per cento e bronzo agli ultimi europei non si nasconde, e giovedì racconterà la sua vita fuori e dentro le piste di atletica agli alunni del Liceo Scientifico Sportivo Rosetti di San Benedetto del Tronto. L’Atletica Collection della cittadina adriatica ha invitato il campione a salire in cattedra e a confrontarsi con i giovani studenti. «Ho sostenuto 20 esami con la media di uno al mese e il mio obiettivo attuale è di arrivare col vento in poppa alle Olimpiadi di Los Angeles, poi si vedrà». Nell’incontro si parlerà di come Fausto affronti lo studio, come lo sport, che gli ha regalato tanto, lo aiuti ad essere reattivo sui libri d’università e come riesca a conciliare studio e attività agonistica ai massimi livelli. Interverranno anche il professor Nicola Silvaggi responsabile del settore lanci della Nazionale italiana e il professor Francesco Butteri, ex olimpionico di bob.