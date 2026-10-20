Desalu, staffetta a San Benedetto del Tronto tra i banchi di scuola del Liceo Scientifico Sportivo Rosetti

Il velocista azzurro, campione olimpico e bronzo agli ultimi Europei nella 4X100, incontra giovedì gli studenti dello storico Istituto della cittadina adriatica: «Il mio sogno è diventare psicologo dello sport e puntare su Los Angeles». Alla mattinata-dibattito interverranno anche il professor Nicola Silvaggi responsabile del settore lanci della Nazionale italiana e il professor Francesco Butteri, ex olimpionico di bob.
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2 min

Pubblicato il 20.10.2026, 12:25

Fausto Desalu, campione olimpico della staffetta quattro per cento e bronzo agli ultimi europei non si nasconde, e giovedì racconterà  la sua vita fuori e dentro le piste di atletica agli alunni del Liceo Scientifico Sportivo Rosetti di San Benedetto del Tronto.  L’Atletica Collection della cittadina adriatica ha invitato il campione a salire in cattedra e a confrontarsi con i giovani studenti. «Ho sostenuto 20 esami con la media di uno al mese e il mio obiettivo attuale è di arrivare col vento in poppa alle Olimpiadi di Los Angeles, poi si vedrà». Nell’incontro si parlerà di  come Fausto affronti lo studio, come lo sport, che gli ha regalato tanto, lo aiuti ad essere reattivo  sui libri d’università e come riesca a conciliare studio e attività agonistica ai massimi livelli. Interverranno anche il professor Nicola Silvaggi responsabile del settore lanci della Nazionale italiana e il professor Francesco Butteri, ex olimpionico di bob.

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