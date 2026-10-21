Giacomel esclusivo: "Mi serve un miracolo. Non oso immaginare cosa provi Brignone..."

Fisicamente come sta?

"La mia condizione non è pessima ma nemmeno al top. Non mi trovo a mio agio, perché solitamente vado sempre forte, anche in estate. Non sono abituato a una situazione del genere. Quest’anno penso che lottare per la Coppa del Mondo sia oggettivamente impossibile, visto anche il livello degli avversari".



Per una volta, quindi, parte un po’ più nascosto.

"Solitamente non nascondo mai le mie ambizioni. Non lo sto facendo nemmeno questa volta. Devo però essere onesto con me stesso. Oggi faccio fatica a pensare di poter ambire a chissà quali traguardi in questa condizione".



In questi mesi è riuscito ad esaminare e digerire quanto accaduto alle Olimpiadi?

"Diciamo che nei primi giorni in ospedale, da solo a Milano, ci ho pensato parecchio e mi faceva male. Non è facile accettare di doversi ritirare quando sei in testa a una gara olimpica. Mi ha fatto però bene tornare a casa e passare tanto tempo con la mia famiglia ed Elisa. Non ho mai avuto questa possibilità in quel periodo dell’anno e da una parte è stato bello".



Come Dorothea Wierer, nel corso dell’estate anche lei ha assistito a un GP di Formula 1 dal vivo e ha conosciuto Kimi Antonelli.

"Sì, a luglio sono andato in Ungheria, ospite di Adidas in Mercedes. Vivere il gran premio dal paddock è stata un’esperienza stratosferica, tanto che ora mi è difficile guardare le gare in tv come ho sempre fatto. Kimi è come lo ha descritto Doro, un ragazzo molto semplice e tranquillo. Dell’ambiente della Formula 1 mi ha colpito quanto cambino i piloti tra le libere del mattino, quando sono tranquilli, alle qualifiche dove si percepisce forte la tensione. Inevitabile, quando affronti uno sport tanto competitivo e pericoloso".



Le dicono che non ride mai e qualcuno la considera antipatico. Eppure, nel mondo del biathlon i suoi colleghi le vogliono molto bene.

"Sono consapevole di non essere la persona più sorridente del pianeta, ma è il mio modo di essere. Sono un ragazzo silenzioso e a tanti posso sembrare antipatico. Non mi interessa, perché i miei amici sanno come sono fatto e mi accettano per quello che sono. Ad Oslo, quando sono andato a vedere le ultime gare della stagione, ho ricevuto un’accoglienza bellissima, così come due settimane fa, quando sono andato ad allenarmi con gli atleti norvegesi a Passo di Lavazè".



Lì ha avuto modo di confrontarsi con loro.

"Ho avuto conferma di dover lavorare tanto nel prossimo mese prima del via della stagione. La speranza è di trovare condizione nel corso della stagione per togliermi delle soddisfazioni. Per farlo da subito servirebbe un miracolo. Io ce la sto mettendo tutta".



A Passo di Lavazé, di recente, hanno posto una panchina in memoria del suo amico Sivert Bakken. Ha avuto modo di vederla?

"Ci sono stato ed è stato un momento forte, emozionante, perché Sivert mi manca tanto. La sua scomparsa è una ferita ancora aperta. Ci penso spesso, perché ero molto legato a lui. Faccio fatica ad accettare che non ci sia più".