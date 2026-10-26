Weekend di sport, salute e inclusione: grande successo a Roma

Si chiude con un bilancio estremamente positivo e una straordinaria affluenza il lungo fine settimana dedicato allo sport, alla socializzazione e alla partecipazione attiva della comunità. Migliaia di persone hanno preso parte alle iniziative che hanno animato il Parco Centrale del Lago dell’EUR, trasformandolo in un grande spazio di incontro e condivisione. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, la Capitale ha ospitato due importanti manifestazioni, “Famiglie in Festa–Festa dello Sport, Inclusione, Benessere e Partecipazione” e “October Sport Roma 2026-Terra, Acqua, Cielo” capaci di valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, educazione, prevenzione e sviluppo del territorio.

Due iniziative distinte, con programmi e attività differenti, ma unite da una visione comune: rendere lo sport accessibile a tutti, favorire il dialogo tra generazioni e creare occasioni concrete di partecipazione per cittadini, giovani e famiglie.

“Famiglie in Festa”, promossa da ASD CAST SUB ROMA 2000, ha proposto due giornate dedicate allo sport per tutte le età, con oltre venti aree sportive e numerose discipline da sperimentare gratuitamente. Dall’arrampicata al calcio, dal volley al tennis, dalbasket alle arti marziali, passando per il tiro con l’arco, gli scacchi, i giochi tradizionali e le attività di fitness e wellness, il programma ha offerto opportunità di partecipazione a bambini, ragazzi, genitori, persone over 65 e persone con disabilità.

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale e vincitrice dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, è stata realizzata con il supporto di EUR SpA e il patrocinio del Municipio IX Roma e del CONI Regionale Lazio.

Parallelamente, October Sport Roma 2026 – Terra, Acqua, Cielo, promosso da ASD CSR Promotion, ha portato sul Lago dell’EUR il mondo della motonautica, con prove, gare e dimostrazioni, esibizioni di flyboard, freestyle e moto d’acqua. La manifestazione ha coinvolto anche le scuole del territorio, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino i mezzi, i piloti e i tecnici, approfondendo i temi della sicurezza, della formazione e del rispetto dell’ambiente.

Il Lago dell’EUR è stato protagonista di un ricco programma di attività sportive sull’acqua, dalle moto d’acqua ai gommoni, dalla vela al motosurf, fino alla canoa e al dragon boat. Dimostrazioni e prove pratiche hanno permesso al pubblico di conoscere da vicino discipline diverse, valorizzando le potenzialità del lago come spazio dedicato allo sport.

Un posto di primo piano è spettato anche al freestyle in moto d’acqua, con Roberto Mariani, campione italiano, europeo e mondiale della specialità. Le sue evoluzioni hanno scandito uno dei passaggi più dinamici del programma, richiamando l’attenzione del pubblico e mostrando tutta la forza espressiva di questa disciplina.

Dalle acrobazie sull’acqua, lo sguardo del pubblico si è poi rivolto verso il cielo con l’October Sport Sky Show, che ha visto cinque paracadutisti della Società Sportiva Lazio lanciarsi da un Pilatus PC6, per raggiungere una piattaforma galleggiante appositamente allestita sulle acque del lago. Protagonisti dell’esibizione, gli atleti della squadra di tuta alare: Luca Sala, medaglia di bronzo nella prova individuale di velocità ai Mondiali 2026 in California, Giuseppe Roggio, Alessio Spina insieme a Giuseppe Tresoldi e Giorgio Squadrone, storici campioni della Nazionale italiana di precisione in atterraggio, che vantano complessivamente otto titoli mondiali a squadre e uno individuale.

A rendere ancora più prestigiosa l’esibizione, la presenza di Giuseppe Tresoldi, protagonista il 2 giugno 2018 di uno storico lancio ai Fori Imperiali, dove atterrò con un grande Tricolore di 400 metri, davanti alla tribuna presidenziale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Uno spettacolo di grande impatto visivo, in cui precisione, tecnica e abilità hanno dato vita a un’esperienza capace di incarnare pienamente lo spirito della manifestazione: Terra – Acqua – Cielo.

Lo sport come linguaggio universale e occasione di crescita

Il filo conduttore delle due manifestazioni è la concezione dello sport come strumento capace di andare oltre la semplice attività motoria. Lo sport crea relazioni, favorisce l’inclusione, promuove stili di vita sani e contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Una visione che richiama l’esperienza di “Sport in Famiglia”, format che negli anni ha promosso in diverse città italiane la pratica sportiva condivisa, coinvolgendo persone di tutte le età, dai più giovani agli anziani. In questa prospettiva, il coinvolgimento delle associazioni sportive, degli enti di promozione e delle federazioni ha permesso di mettere in rete competenze ed esperienze, offrendo al pubblico un programma articolato e accessibile.

Giovani, formazione e nuove opportunità professionali

Un elemento significativo di entrambe le iniziative è stato il coinvolgimento degli studenti dei licei sportivi attraverso i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro. I ragazzi hanno avuto la possibilità di affiancare gli staff organizzativi e supportare le attività delle realtà partecipanti, sperimentando sul campo le competenze acquisite nel percorso scolastico e avvicinandosi alle diverse professionalità legate allo sport e all’organizzazione degli eventi.

L’esperienza ha mostrato ai ragazzi la varietà di servizi e professionalità necessari alla realizzazione di un evento sportivo, offrendo uno sguardo concreto sulle possibili prospettive lavorative.

Salute, prevenzione e sicurezza al centro delle manifestazioni

Un altro elemento centrale del fine settimana è stato il polo dedicato alla salute e alla prevenzione, che ha affiancato alle attività sportive momenti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza. La partecipazione della Croce Rossa Italiana ha rappresentato un contributo importante, con dimostrazioni e lezioni pratiche dedicate alle manovre di primo soccorso, alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Associazioni e istituzioni in rete per il territorio

La partecipazione di enti di promozione sportiva, federazioni, associazioni territoriali e realtà impegnate nella salute e nella formazione ha confermato il valore della collaborazione tra soggetti diversi per la realizzazione di iniziative rivolte alla collettività. Il Parco Centrale e il Lago dell’EUR hanno così ospitato realtà differenti, unite dalla volontà di rendere questi spazi pubblici sempre più vivi e fruibili. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle persone con disabilità e tutelare il patrimonio naturale che ospita le manifestazioni.