ACES, lo sport unisce l'Italia: al CONI premiati i territori che rappresentano oltre 10 milioni di cittadini

Il Salone d’Onore del CONI ha ospitato la 38ª edizione del Gala European City of Sport, organizzato da ACES e MSP Italia e condotto dal giornalista Marco Lollobrigida, Giornalista, telecronista sportivo, direttore di Rai Sport. La cerimonia ha riunito rappresentanti delle istituzioni sportive nazionali e internazionali, sindaci, assessori, dirigenti e atleti, celebrando l’impegno delle amministrazioni nella promozione dello sport, della salute e dell’inclusione.

Oltre 40 realtà territoriali, tra amministrazioni premiate e candidate per il periodo 2026-2029, in rappresentanza di oltre 10 milioni di cittadini, sono state protagoniste dell’appuntamento. Nel corso della manifestazione sono state consegnate le Benemerenze Europee dello Sport e della Salute alle amministrazioni del 2026, tra cui Napoli, Capitale Europea dello Sport, la Regione Puglia, Regione Europea dello Sport, e le Comunità Europee dello Sport che hanno caratterizzato l’anno. Invitata d’onore la Repubblica di San Marino, presente con il Segretario di Stato Rossano Fabbri. Alle amministrazioni insignite dei titoli per il 2027, 2028 e 2029 sono state invece consegnate le targhe ACES. Per i territori del 2027, la consegna ufficiale delle bandiere europee avverrà il prossimo 10 dicembre al Parlamento Europeo di Bruxelles.

Tra le realtà protagoniste anche Parma, Capitale Europea dello Sport per l’Integrazione e il Volontariato 2027, Taranto, Capitale Mediterranea dello Sport 2027 e i territori riconosciuti per il 2028, oltre a Firenze Città Metropolitana candidata al titolo European Capital of Sport 2029.

Alla cerimonia hanno preso parte, con i loro interventi, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, insieme a numerose personalità del mondo sportivo nazionale e internazionale, tra cui Giovanni Malagò, membro del CIO e commissario FIGC, Bilge Donuk, vicepresidente del Comitato Olimpico Turco, Carlo Mornati, segretario generale dei Comitati Olimpici Europei, Fidel Ylli, Presidente Comitato Olimpico Albania e il MEP Andrey Kovatchev, presidente onorario ACES. Presenti inoltre Roberto Formigoni, presidente onorario MSP Italia, il Sen. Marco Scurria, presidente della Consulta MSP Italia, l’On. E Sindaco di Bogliasco Luca Pastorino e il Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport, Turismo Regione Lazio Mario Luciano Crea.

"Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di crescita e coesione sociale - le parole del Presidente ACES e MSP Italia Gian Francesco Lupattelli - Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più amministrazioni, affinché lo sport diventi una priorità nelle politiche pubbliche e un’opportunità concreta di benessere e inclusione per tutti i cittadini".

Ampio spazio è stato dedicato anche alle Benemerenze MSP Italia, assegnate ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive distintisi per il loro contributo allo sport italiano. Un momento di particolare emozione è stato riservato al ricordo di Giuseppe Bracone, storico dirigente nazionale MSP Italia, con la consegna di un riconoscimento alla figlia Tatiana.