Coni e Sport e Salute, è pace fatta: il premio a Mezzaroma e Nepi Molineris in una curiosa coincidenza temporale

C ’era una volta la battaglia, e il rumore delle lame si percepiva nitidamente anche lontano dal palazzo. Poi c’è stata la tregua, figlia anche di un’operazione piuttosto concreta della nuova governance targata Mezzaroma : evitare di commentare qualsiasi argomento divisivo o che potesse generare attriti coi coinquilini di Piazza Lauro de Bosis, quelli del Coni, che esattamente otto anni fa gridarono allo scandalo per la nascita di una società interamente partecipata dal Mef e che ieri, tra sorrisi e abbracci, hanno celebrato la stella d’oro al merito sportivo ai due massimi rappresentanti di Sport e Salute. Era il 28 ottobre del 2018 e bastò un emendamento alla legge di bilancio per cambiare per sempre certi rapporti politico-sportivi.

La coincidenza temporale (casuale?) è notevole. In ogni caso, la guerra trasformata in tregua da ieri è finalmente pace. Il Coni, al quale Sport e Salute ha tolto la cassaforte dei contributi e pure gran parte del suo “potere” politico, ha infatti premiato il lavoro della società conConi e Ses, in particolare con Malagò e Cozzoli, in passato discutevano tutto, dal logo alla pianta organica, tanto da trasformare i corridoi in comune della casa dello sport in tante piccole trincee.



Le due stelle d’oro sono state conferite da Buonfiglio durante il consiglio nazionale per “il contributo alla crescita e alla diffusione dello sport di base, alla valorizzazione dei territori e alla rigenerazione urbana e sociale”. Mentre, da un lato, con l’erogazione dei contributi è diventata il tramite tra lo Stato e gli organismi sportivi, dall’altro Sport e Salute ha portato avanti centinaia di progetti per contrastare la sedentarietà, l’assenza di sport nelle periferie, la mancanza di strutture e di inclusione. «Questo riconoscimento appartiene a tutti quelli che lavorano perché lo sport arrivi dove serve, nelle scuole, nei quartieri, nelle periferie, sotto casa degli italiani», ha detto il presidente Mezzaroma. «La nostra sfida è contribuire a scrivere il futuro dello sport, rafforzando il suo ruolo strategico per la crescita sociale, culturale ed educativa del Paese», le parole dell’ad Nepi Molineris. Due stelle anche a Luigi Carraro (Federazione Internazionale Padel) e Ingrid Van Marle di AMOVA.

Sempre ieri, al termine della giunta, il presidente Buonfiglio ha celebrato il sorpasso dei tesserati del tennis ai danni di quelli della Figc e pure sottolineato i numeri del budget 2026, con una riduzione della perdita di circa 15 milioni (da una previsione di 24,3 a 9). A porte chiuse si è parlato anche dell’aggravio dei costi della commissione governativa per i conti delle società. Le due federazioni coinvolte assistono infatti a un moltiplicarsi di spese, da 400 mila euro a 1,5 milioni il calcio (97 club) e da 80.000 a 432.000 il basket (per 16 squadre) rispetto a quando c’erano Covisoc e Comtec: per questo stanno preparando il ricorso al Tar.