Walking football, l'Italia è pronta per l'Euro Nations Cup

L'Italia del walking football è pronta a scendere in campo nella Euro Nations Cup, competizione che si svolgerà in Spagna, a Torrevieja, dal 2 al 6 novembre. Saranno tre squadre maschili e due femminili a rappresentera i colori azzurri. Una spedizione organizzata dalla Lega Nazionale Walking Football e dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, Associazione Benemerita del Coni, con il supporto di Csain e della Confederazione Calcistica Italiana.

Uno sport senza età

Le formazioni sono state presentate a Roma dalla giornalista Sofia Oranges nella sede di Confindustria e Csain (è intervenuto il presidente Salvatore Bartolo Spinella). Maria Spena, membro del Cda di Sport e Salute, ha ricordato di aver "sostenuto il walking football fin dall'inizio", definendolo "uno sport senza età capace sia di valorizzare lo spirito di squadra, la condivisione e la sana competitività - i principi più apprezzabili dello sport - sia di contrastare, al contempo, la discriminazione anagrafica e la sedentarietà".

I campionati nazionali e regionali

"Questo è solo un primo passo, a seguire arriveranno i campionati regionali e poi nazionali. E abbiamo il sogno di candidare l'Italia per l'Europeo del 2028 a Roma", ha ricordato Andrea Ceccarelli, presidente della LNWF, mentre l'avvocato e vicepresidente Cristiano Pasero si è soffermato sul lavoro organizzativo e normativo in atto, evidenziando "l'importanza strategica di strutturare in modo solido un movimento in fortissima espansione e dal valore sociale così rilevante su tutto il territorio nazionale".