Motonautica, il Circuito incanta Brindisi con un super weekend

Un legame talmente profondo da diventare quasi indissolubile. Sì, perché nel corso dello scorso fine settimana B rindisi si è confermata ancora una volta grande protagonista della Motonautica tricolore. Domenica 25 ottobre si è conclusa infatti l’ultima tappa del Campionato Italiano di Circuito per due categorie di particolare interesse per tutto il Movimento. Nel Campionato Italiano GT30, Vincenzo Galofaro, portacolori del Rainbow Team Association Asd, ha chiuso al primo posto nelle acque dell’Adriatico, confermando il successo già ottenuto nella tappa di Cagliari e conquistando così il titolo italiano della categoria. Al secondo posto ha chiuso invece Stefano Genova (che ha ottenuto così il terzo posto nella classifica finale, alle spalle di Andrea Marongiu), mentre Jacopo Ravasio ha chiuso la tappa sul gradino più basso del podio. Ma non finisce qui. Anche l’ultimo appuntamento della Formula Junior Elite , categoria che riveste un ruolo strategico nella crescita dei giovani piloti, è stata all’insegna delle grandi emozioni. A Brindisi il successo è andato a Linda Apollinari, che ha chiuso davanti ad Alessio Tumminiello e Alberto Canzian. La classifica finale ha premiato così Gaia Genova, che ha centrato il titolo nazionale con 90 punti complessivi.

Federazione Italiana Motonautica, la soddisfazione di Giorgio Viscione

Subito dopo il successo dell’appuntamento di Brindisi il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione. «Sono contento che la Motonautica Italiana sia tornata nuovamente in questa stagione nella città di Brindisi e in Puglia – ha detto - Questo conferma la grande disponibilità delle istituzioni regionali e locali, a cui va il mio più caloroso ringraziamento, nel contribuire a far conoscere il fascino della Motonautica e a sostenere il nostro movimento sportivo». E ancora: «Questo vale a maggior ragione per due categorie di rilievo come il GT30, che stiamo promuovendo e continueremo senza alcun dubbio, e la Formula Junior Elite, sulla quale poniamo grande attenzione per coltivare il talento del domani per costruire le basi per il futuro della nostra disciplina».

Dimensione internazionale

Il weekend, però, non è stato scandito solo dalle competizioni. La FIM, infatti, è stata impegnata anche in Portogallo per la costruzione del proprio futuro. A Sintra si è svolta infatti la 99ª Assemblea Generale dell’Union Internationale Motonautique (UIM). E la Federazione italiana ha rafforzato la propria presenza ai vertici della Motonautica grazie all’elezione di tutti e 5 i candidati presentati. Particolarmente significativa l’elezione di Fabrizio Boffi alla Presidenza della COMINSAFE, la Commissione Internazionale Medica e per la Sicurezza dell’UIM. Gli altri italiani eletti: Laura Bettinardi (alla Commissione Internazionale Offshore), Matteo Boscolo (Pleasure Navigation Commission), Luca Filiberti, confermato alla guida dell’Aquabike Committee, Fabio Negro, eletto membro della Commissione Tecnica Internazionale