Arriva “One More”, il film Red Bull sull’amicizia tra i surfisti Robinson, Fioravanti e Igarashi

Milano - È uscito “One More”, il nuovo documentario di Red Bull Media House , realizzato in collaborazione con Inherent Bummer, che racconta il legame tra tre protagonisti del surf mondiale: Jack Robinson, Leo Fioravanti e Kanoa Igarashi. Amici fin dall’infanzia e oggi rivali nel Championship Tour della World Surf League, i tre surfisti si ritrovano per un viaggio di dieci giorni in barca alle Mentawai, in Indonesia, lontano dalle competizioni, dai punteggi e dalla pressione dei risultati. Il documentario è disponibile su YouTube Red Bull Surfing e Red Bull TV.

Fin da bambini erano considerati futuri player mondiali della disciplina, ma nessuno dei tre è ancora riuscito a conquistare il titolo assoluto. A metà stagione, approfittando di una rara pausa dal calendario agonistico, tornano a condividere le onde come facevano da ragazzi. Un’occasione per riscoprire il piacere di surfare insieme, ripercorrere la loro amicizia e riflettere su quanto cammino resti da fare per raggiungere l’obiettivo che li accompagna da sempre.

Come detto, il documentario si sviluppa attorno a un viaggio nell’arcipelago delle Mentawai, una destinazione iconica per gli appassionati di surf, conosciuta per le sue onde lunghe e perfettamente formate, i barrel spettacolari e le condizioni ideali per le migliori performance surfistiche.

Per dieci giorni, Robinson, Fioravanti e Igarashi lasciano da parte le tute da gara, i punteggi e la pressione dei risultati. Nessuna batteria da vincere, nessun giudice da convincere: soltanto il piacere di surfare insieme, come facevano da ragazzi. Un ritorno alle origini che assume un significato ancora più particolare considerando che, al momento del viaggio, uno dei tre occupava la prima posizione del ranking mondiale.

Attraverso immagini d’archivio, ricordi in comune e spettacolari sequenze di surf, “One More” ripercorre il legame che unisce i tre atleti fin dall’infanzia. Dalle camere d’albergo condivise durante le prime trasferte agli scherzi tra amici, fino alle sessioni in acqua in cui si spingevano a vicenda oltre i propri limiti: un rapporto costruito molto prima che diventassero professionisti, atleti olimpici e avversari ai massimi livelli.

Lontano dalla tensione delle gare, il film lascia spazio alla loro complicità, alle battute, alle prese in giro e a quella sana competizione che continua ad alimentarli anche fuori dal circuito. Ne emerge un ritratto autentico di tre personalità diverse, unite da una storia comune e dalla stessa ambizione.

Ma il viaggio alle Mentawai è anche l’occasione per guardare al presente e al futuro. Le loro carriere hanno seguito percorsi differenti, senza che si sia ancora realizzata la promessa di un titolo mondiale. A che punto sono oggi rispetto alle aspettative che li accompagnano fin da bambini? E chi di loro, se mai accadrà, riuscirà per primo a diventare campione del mondo?

Diretto da Jeremy Asher Lynch e prodotto da Travis Ferré, “One More” intreccia il surf di altissimo livello con il lato più umano dei suoi protagonisti, raccontando un’amicizia che resiste alla rivalità e ricordando come, anche quando la posta in gioco è un titolo mondiale, il piacere di condividere un’onda possa restare la motivazione più autentica.