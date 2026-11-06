Campioni di vita, a Bari mattinata di sport e inclusione per 250 studenti con Lucchetta, Tapia e Corso

Sport, inclusione, rispetto e consapevolezza. Questi i temi al centro della prima tappa della nuova edizione di #CAMPIONIdiVITA, il progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo Assicurazioni, che ha preso il via oggi al Teatro Anche Cinema di Bari, coinvolgendo 250 studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Protagonisti dell'incontro Andrea Lucchetta, leggenda della pallavolo e moderatore del talk, insieme ai campioni paralimpici Oxana Corso e Oney Tapia, che hanno condiviso con i ragazzi le proprie esperienze sportive e personali, raccontando il valore della determinazione, della passione e della capacità di trasformare gli ostacoli in opportunità. La mattinata ha alternato testimonianze e momenti di partecipazione attiva, con esercizi di improvvisazione e giochi interattivi dedicati al tema della protezione, guidati dagli attori della Compagnia teatrale del Vigentino. Un'occasione per riflettere, attraverso il linguaggio dello sport e del teatro, sull'importanza di affrontare gli imprevisti con consapevolezza, sviluppando attenzione verso sé stessi e gli altri. Con la tappa di Bari prende così il via un nuovo percorso che coinvolge gli studenti delle scuole italiane, avvicinandoli ai valori dello sport, dell'inclusione e della cultura della protezione.“Abbiamo raccontato le storie di due campioni che grazie allo sport hanno avuto la possibilità di realizzare dei sogni che sembravano spezzati. I ragazzi in sala hanno ascoltato e assaporato le loro testimonianze con grande interesse e passione. Una bella mattinata”, ha commentato un soddisfatto Andrea Lucchetta.