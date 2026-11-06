Manfredi: grandi eventi e attenzione al sociale per il futuro della città

Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026 e ACES hanno riunito i rappresentanti delle istituzioni sportive e amministratori pubblici di 23 città e territori di tre continenti – Europa, America e Asia. Un confronto sullo sport come strumento di inclusione e sviluppo, con un messaggio centrale: oltre ai grandi eventi, lo sport deve essere parte integrante delle politiche sociali delle amministrazioni.

I grandi eventi rappresentano un’opportunità di visibilità, promozione turistica e crescita economica. Possono attrarre investimenti, migliorare le infrastrutture e rafforzare l’identità di una città. Ma il vero successo di una politica sportiva si misura soprattutto nella capacità di lasciare benefici concreti ai cittadini, anche quando i riflettori si spengono.

È questo uno dei messaggi emersi dal Congresso, che ha visto la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi, del Presidente e Fondatore di ACES Gian Francesco Lupattelli, dell’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, di Paola Ottonello, responsabile del team Eventi e Relazioni con gli Stakeholder nel settore Sport della Commissione Europea, e di numerosi rappresentanti istituzionali e sportivi.

Particolarmente significativo lo spazio dedicato all’esperienza napoletana, con il coinvolgimento delle Municipalità, delle scuole, degli atleti olimpici e paralimpici e delle associazioni sportive. Al centro lo sport nei quartieri, l’accessibilità degli impianti, la partecipazione dei giovani e le opportunità per le fasce più fragili della popolazione.

Il Congresso ha offerto un’ampia panoramica internazionale, attraverso le esperienze di Porto-Gaia (Portogallo), Sofia (Bulgaria), Malaga (Spagna) e Kayseri (Turchia). Particolare attenzione è stata rivolta a Saragozza (Spagna), Capitale Europea dello Sport 2027, e Zapopan (Messico), Capitale Americana dello Sport 2027, protagoniste del prossimo anno sportivo.

Spazio anche a Parma, Capitale Europea dello Sport per l’Integrazione e il Volontariato 2027, alla Navarra (Spagna), Regione Europea dello Sport 2027, a Taranto, Capitale dello Sport del Mediterraneo 2027, e alla Città Metropolitana di Firenze, candidata a Capitale Europea dello Sport 2029.

A raccontare le esperienze del 2026 sono intervenute la Regione Puglia, Regione Europea dello Sport, Rzeszów (Polonia), Elche (Spagna), la Repubblica di San Marino e Ascoli Piceno. Presenti nel confronto internazionale anche Colonia (Germania) e il Principato di Monaco. Esperienze diverse, accomunate dalla volontà di utilizzare lo sport come leva di trasformazione urbana e sociale.

Importante anche il contributo dei partner istituzionali e delle organizzazioni internazionali, dai Comitati Olimpici Europei a Eurocities e UCLG, fino a Cassa Depositi e Prestiti, Tibu Africa e SG Plus, per approfondire il rapporto tra politiche pubbliche, investimenti e impatto delle iniziative sportive.

ACES continua così a promuovere una visione che va oltre il riconoscimento annuale: il titolo deve essere un punto di partenza per costruire programmi duraturi, migliorare la qualità della vita e ampliare le opportunità di praticare attività fisica.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla Settimana Europea dello Sport, iniziativa della Commissione Europea che coinvolge anche il network ACES, partner dalla sua istituzione. Valorizzate le esperienze di Veszprém-Balaton (Ungheria), Paredes (Portogallo), Alcobendas (Spagna) e Cattolica (Italia), per il loro impegno nel promuovere la partecipazione sportiva dei cittadini.

La vera sfida per le amministrazioni non è soltanto portare lo sport nelle città, ma fare in modo che entri stabilmente nella vita dei cittadini.

Investire nello sport significa investire nella prevenzione sanitaria, nell’educazione, nell’integrazione e nella costruzione di comunità più inclusive. Un impianto accessibile, un’attività gratuita per i ragazzi o un progetto rivolto alle persone con disabilità possono avere un valore sociale altrettanto importante di una grande manifestazione internazionale.

«I grandi eventi sono un’opportunità per i territori, ma il vero successo di una politica sportiva si misura nell’eredità che lascia ai cittadini, attraverso salute, inclusione e partecipazione. Lo sport deve essere parte integrante dell’azione di governo», sottolinea Gian Francesco Lupattelli, Presidente e Fondatore di ACES.

Ed è proprio sulla capacità di trasformare i riconoscimenti sportivi in benefici concreti e duraturi per le comunità che si giocherà il futuro delle Capitali e Città dello Sport.