Walking Football, l’Italia brilla agli Europei di Torrevieja: storico argento per le azzurre Over 50

TORREVIEJA (SPAGNA) – Si è conclusa con un bilancio straordinariamente positivo la spedizione italiana agli Europei di Walking Football , andati in scena dal 2 al 6 novembre a Torrevieja, in Spagna. Un appuntamento internazionale organizzato e curato nei minimi dettagli dalla Lega Nazionale Walking Football (rappresentata dal Presidente Andrea Ceccarelli e dall'avvocato e Vicepresidente Cristiano Pasero) e dall’Unione Veterani dello Sport (con Luigi Martinoli in veste di capofila e organizzatore).

L’Italia si è presentata in terra spagnola con ben 5 rappresentative nazionali: 3 maschili (Over 50, Over 60 e Over 70) e, per la prima volta assoluta nella storia del movimento, 2 femminili (Over 40 e Over 50).

Risultati storici sul campo: azzurre vice-campionesse d'Europa

Dopo 5 giornate di intense ed avvincenti sfide, la Nazionale Italiana Femminile Over 50 ha conquistato un incredibile titolo di Vice-campione d’Europa. Le azzurre hanno compiuto un'impresa memorabile superando in semifinale la quotata Inghilterra e cedendo solo ai calci di rigore nella finalissima contro la Francia. Un argento che pesa come l'oro, specie considerando che si trattava del debutto assoluto delle selezioni rosa.

Un traguardo prestigioso che va a coronare lo straordinario lavoro svolto da Elena Proserpio Marchetti, selezionatrice delle Nazionali Femminili della LNWF, capace di plasmare un gruppo coeso e altamente competitivo.

Ottimi riscontri sono arrivati anche dal settore maschile, con le nazionali Over 50 e Over 70 capaci di salire sul podio conquistando un prestigioso terzo posto finale.

Le dichiarazioni

Andrea Ceccarelli, Presidente della Lega Nazionale Walking Football: "Torniamo da Torrevieja con il cuore pieno d'orgoglio. Il secondo posto della Nazionale Femminile Over 50 al suo esordio è la dimostrazione tangibile del grande lavoro svolto: vedere le nostre atlete lottare ad armi pari contro potenze storiche come Inghilterra e Francia è una gioia indescrivibile, che unita ai podi maschili conferma l'eccellenza del calcio camminato italiano".

Cristiano Pasero, avvocato e Vicepresidente della Lega Nazionale Walking Football: "Costruire questo gruppo femminile ed essere riusciti a portarle fino a giocarsi un titolo europeo è stata una soddisfazione immensa. Questa spedizione rappresenta un vero punto di svolta nel percorso della LNWF, sia in Italia sia a livello internazionale, confermando la crescita e la maturità di tutto il nostro movimento."

Protagonisti anche con il fischietto: poker arbitrale targato ASA

Il successo dell’Italia a Torrevieja non è passato solo dai piedi delle giocatrici e giocatori, ma anche dall'eccellenza della classe arbitrale. Per la prima volta, la Lega Nazionale Walking Football ha portato in una competizione internazionale 4 direttori di gara scelti dall'ASA (Autonoma Sezione Arbitrale): Emanuele Nucera (presidente ASA), Emiliano Leonardi, Edoardo Nucera e Alessandra Tannoia.

I quattro fischietti italiani si sono distinti per grande professionalità, autorevolezza, equilibrio e preparazione tecnica. In una disciplina sportiva in forte espansione — dove la corretta interpretazione delle regole e la tutela dello spirito di inclusione e correttezza sono fondamentali —, la direzione arbitrale azzurra ha riscosso ampi consensi, confermando come l'Italia sappia vincere ed essere d'esempio anche sul piano della cultura e dei valori sportivi.