Rome 15 K-Ford: Amaniel Freedom e Giulia Giorgi vincono l’edizione 2026

Una giornata baciata dal sole capitolino, ha regalato ai 5000 partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, un’indimenticabile giornata di sport e di aggregazione in occasione della XIII edizione della Rome 15 K-Ford, gara andata in scena questa mattina nel cuore della Capitale. L’ormai tradizionale gara, unica sulla distanza di 15 chilometri, organizzata dalla Forhans Team, ha preso il via, tra l’entusiasmo e i sorrisi dei partecipanti, nelle adiacenze dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, dove era posta anche la linea del traguardo.

La gara di 15 km, competitivi e non, e quella di 5 km, valida come prova per l’assegnazione dei titoli regionali Fidal sulla distanza, è stata agonisticamente di altissimo livello sotto il profilo tecnico, con al via alcuni dei migliori specialisti del running regionale.

A tagliare per primo il traguardo uno dei runner più apprezzati del podismo capitolino, Amaniel Freedom della Solid Sport Lab, protagonista di un'ottima performance lungo le strade del centro storico della Capitale, che ha tagliato il traguardo in 45:56 (alla media di 3:04) demolendo il precedente record della manifestazione, stabilito lo scorso anno da Umberto Persi con il tempo di 49:04. “Questo è sempre un bellissimo evento -ha detto il vincitore subito dopo l’arrivo -.. Sono contentissimo di come è andata oggi. Fisicamente sto bene ma per questo tipo di gara contava più la testa delle gambe”. Alle spalle di Freedom, Luca Parisi (Lazio Atletica Leggera),che è arrivato al traguardo in 47:30 precedendo il francese Paul Chesnais, terzo in 48:32.

Un’altra firma di prestigio per la gara femminile che ha visto arrivare prima al traguardo Giulia Giorgi (Calcestruzzi Corradini) capace di chiudere in 53:01, staccando di oltre due minuti Sara Carnicelli (Athletica Vaticana) giunta in 55:49. Terza piazza per un'indomabile Giulia Cappelli, che ha fermato il crono a 55:58. “Sono contenta della mia prova - ha detto raggiante Giulia Giorgi - e ringrazio chi mi ha accompagnato in questa gara. Vincere è sempre una grande soddisfazione ma non faccio programmi per il futuro, ho un bambino piccolo e devo assolvere ai miei doveri di mamma. Sono particolarmente grata agli organizzatori per il pensiero rivolto a tutte le donne: non dimentichiamoci mai che meritano rispetto, sempre“.

Grande partecipazione anche per la gara dei 5 km che metteva in palio i titoli regionali. A dare lo start il presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli, accompagnato dall’azzurra Sofiia Yaremchuk, detentrice del primato italiano di maratona (2:23.16 stabilito alla Maratona di Valencia nel 2023).

Nella classifica maschile è risultato primo (campione regionale 2026) Pavel Kastrytsa, atleta delle Fiamme Gialle che ha vinto in 16:03. Secondo al traguardo il francese Roy Jean Simon, ma l’argento regionale è andato a Francesco Dresti (Lazio Atletica) mentre il bronzo è stato conquistato da Giordano Brandoni (Atletica Fiano Romano. Titolo femminile a Silvia Cavaliere (Acsi Futuratletica) in 18:01, sul podio anche Ginevra Di Mugno (Lazio Atletica Leggera) in 18:14 e Giulia Rita Maria Esposito (Campidoglio Palatino) in 18:17.

A testimonianza che la Rome 15 K-Ford è la gara di tutti, il premio speciale istituito dagli organizzatori per gli ultimi atleti giunti al traguardo. Francesco Crudo (IMC), che ha chiuso in 2:23:15, e Rosa Paola Di Ruggiero (Sport Team Trigoria) in 2:14:50, che hanno cconcluso la lunghissima striscia di arrivi tra gli applausi del pubblico che ha sostenuto i protagonisti della gara.

Numerose le autorità presenti che hanno seguito la Rome 15 K-Ford e hanno preso parte alle premiazioni, tra le quali Luciano Crea, presidente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio. “Oggi è stata una grande giornata di festa per lo sport e dove c’è sport la Regione Lazio c’è sempre - ha dichiarato Crea -, come dimostrano i numeri senza precedenti, oltre 150 milioni di Euro di investimenti per un settore che merita tutta la nostra attenzione sia per le infrastrutture che per la promozione delle attività“.

Significativa anche la partecipazione della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei. “Con questa organizzazione e con Gianluca Calfapietra - ha dichiarato Giubilei - abbiamo stabilito con la nostra federazione una sinergia di altissimo livello. La Rome 15 K-Ford è la dimostrazione che il lavoro di squadra paga e che l'organizzatore ancora una volta ha dato una dimostrazione di efficienza e professionalità“.

Grande protagonista è stata anche la prevenzione. Il camper della prevenzione presente alle terme di Caracalla, promosso dall’ex azzurra di maratona e vincitrice della Maratona di New York nel 1988 Franca Fiacconi, iniziativa che rientrava nell’ambito del progetto “Obiettivo Salute”, ha effettuato oltre 100 screening gratuiti a partecipanti e cittadini.