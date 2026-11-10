Bike Park Kronplatz: il bilancio della stagione 2026

Investimenti sui tracciati, collaborazioni internazionali e risultati sportivi hanno caratterizzato la stagione 2026 del Bike Park Plan de Corones. Aperto dal 16 maggio all'8 novembre, il comprensorio ha offerto agli appassionati 18 trail per quasi 40 chilometri di percorsi, distribuiti sui tre versanti di Riscone, San Vigilio e Valdaora, confermandosi una destinazione di riferimento per la mountain bike gravity e l'enduro.

TRAIL RINNOVATI E INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

La stagione ha visto proseguire gli interventi di sviluppo e manutenzione dei tracciati, con il reshape del Furcia Trail, realizzato anche attraverso l'impiego di uno stone crusher, il rinnovamento del Gassl Trail con nuovi salti e un'area Dirt Jump, e i miglioramenti sulla Crazy Bunny Line e sull'Herrnsteig, uno dei percorsi più tecnici del comprensorio.

A occuparsi della qualità dei trail è una squadra di circa dieci shaper, guidata dall'esperienza di Markus Irschara, pioniere dello shaping in Alto Adige. Dalla progettazione alla manutenzione del fondo, il team lavora quotidianamente per garantire percorsi sicuri e fluidi, su un territorio che si estende dai 2.275 metri della vetta fino a circa 900 metri di altitudine.

PARTNERSHIP INTERNAZIONALI CON CUBE E SMITH

Per il terzo anno consecutivo, CUBE ha rinnovato la collaborazione con Kronplatz, che mantiene il ruolo di destinazione ufficiale e partner tecnico del CUBE Action Team, offrendo agli atleti opportunità di allenamento e produzione di contenuti.

Tra le novità figura inoltre la partnership triennale con SMITH, marchio specializzato in caschi e occhiali per gli sport outdoor, che prevede eventi, test di prodotto e iniziative dedicate agli appassionati, rafforzando il posizionamento internazionale del Bike Park.



EVENTI E COMMUNITY: UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI

Tra gli appuntamenti principali del 2026, la Kronplatz King Marathon dell'11 luglio, con 64 chilometri e 3.150 metri di dislivello, e i Bike Park Test Days dell'11 e 12 luglio, durante i quali i partecipanti hanno potuto provare gratuitamente oltre 50 biciclette CUBE.

Accanto ai SAAC Bike Camp, dedicati alla sicurezza e alla tecnica di guida, ha debuttato il format Ride Out with the CUBE Action Team, che ha permesso agli appassionati di pedalare insieme ai professionisti Zakarias Johansen e William Scheele, ricevendo consigli direttamente sui trail.

I TALENTI DI KRONPLATZ PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Risultati importanti sono arrivati anche dalle competizioni, a partire dal terzo posto di Nadine Ellecosta ai Campionati del Mondo UCI Enduro 2026 di Finale Ligure, un prestigioso podio internazionale.

Accanto a lei, Jan Laner, vincitore assoluto della Coppa Italia, e il giovane talento Aaron Wiechenthaler testimoniano il legame tra il Bike Park e la crescita della mountain bike altoatesina, grazie a percorsi adatti sia alla preparazione agonistica sia agli appassionati.

UNO SGUARDO AL FUTURO

Con una stagione segnata da investimenti, partnership e risultati sportivi, il Bike Park Plan de Corones conferma il proprio impegno nello sviluppo dell'offerta MTB. L'obiettivo per le prossime stagioni è continuare a migliorare i tracciati e ampliare le opportunità per i rider, consolidando il ruolo di Kronplatz tra le principali destinazioni MTB dell'arco alpino.

